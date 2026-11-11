Mehr Fee-Erträge, mehr Prämien: starkes Plus nach neun Monaten 2026
Wachstum auf breiter Front: Swiss Life steigert 2026 Fee-Erträge und Prämien und zieht im Drittgeschäft Milliarden an – während die direkten Anlageerträge nachgeben.
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- In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Fee-Erträge um 8 % auf CHF 2,04 Mrd. – getragen von Wachstum in allen Geschäftsbereichen.
- Die Prämieneinnahmen erhöhten sich um 8 % auf CHF 17,4 Mrd.; besonders stark war das Plus in der Schweiz mit 15 %.
- Regional wuchsen die Fee-Erträge in Deutschland um 17 %, in Frankreich um 12 % und in der Schweiz um 9 %; im Bereich International sanken die Prämieneinnahmen um 7 %.
- Im Drittgeschäft (TPAM) flossen netto CHF 8,5 Mrd. zu; die verwalteten Vermögen stiegen gegenüber Ende 2025 um 10 % auf CHF 161 Mrd.
- Die direkten Anlageerträge gingen auf CHF 2,96 Mrd. zurück (Vorjahresperiode: CHF 3,13 Mrd.); die geschätzte SST-Quote lag per Ende September bei rund 205 %.
- Swiss Life startete am 1. Oktober ein Aktienrückkaufprogramm über CHF 250 Mio., das bis Ende März 2027 läuft.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 11.11.2026.
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