Mehr Fee-Erträge, mehr Prämien: starkes Plus nach neun Monaten 2026 41 0 Kommentare

Wachstum auf breiter Front: Swiss Life steigert 2026 Fee-Erträge und Prämien und zieht im Drittgeschäft Milliarden an – während die direkten Anlageerträge nachgeben.

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