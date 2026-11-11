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    Mehr Fee-Erträge, mehr Prämien: starkes Plus nach neun Monaten 2026

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    Wachstum auf breiter Front: Swiss Life steigert 2026 Fee-Erträge und Prämien und zieht im Drittgeschäft Milliarden an – während die direkten Anlageerträge nachgeben.

    Mehr Fee-Erträge, mehr Prämien: starkes Plus nach neun Monaten 2026
    Foto: Octavian - stock.adobe.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Fee-Erträge um 8 % auf CHF 2,04 Mrd. – getragen von Wachstum in allen Geschäftsbereichen.
    • Die Prämieneinnahmen erhöhten sich um 8 % auf CHF 17,4 Mrd.; besonders stark war das Plus in der Schweiz mit 15 %.
    • Regional wuchsen die Fee-Erträge in Deutschland um 17 %, in Frankreich um 12 % und in der Schweiz um 9 %; im Bereich International sanken die Prämieneinnahmen um 7 %.
    • Im Drittgeschäft (TPAM) flossen netto CHF 8,5 Mrd. zu; die verwalteten Vermögen stiegen gegenüber Ende 2025 um 10 % auf CHF 161 Mrd.
    • Die direkten Anlageerträge gingen auf CHF 2,96 Mrd. zurück (Vorjahresperiode: CHF 3,13 Mrd.); die geschätzte SST-Quote lag per Ende September bei rund 205 %.
    • Swiss Life startete am 1. Oktober ein Aktienrückkaufprogramm über CHF 250 Mio., das bis Ende März 2027 läuft.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 11.11.2026.


    Swiss Life Holding

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    ISIN:CH0014852781WKN:778237
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