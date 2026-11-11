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    Adtran Networks legt kräftig zu - operatives Ergebnis zieht stark an

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    Für Sie zusammengefasst
    • Cloud- und Telekom-Investitionen treiben Wachstum
    • Operatives Ergebnis steigt fast auf das Dreifache
    • Umsatz wächst neun Prozent, Marge soll positiv werden
    Adtran Networks legt kräftig zu - operatives Ergebnis zieht stark an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Adtran Networks ist im dritten Quartal dank erhöhter Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern weiter kräftig gewachsen. Zudem stieg das operative Ergebnis kräftig. In den drei Monaten bis Ende September verdiente die Tochter des US-Unternehmens Adtran Holding vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte (Pro-forma Ebit) 11,1 Millionen Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Das ist fast dreimal so viel wie vor einem Jahr.

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf gut 139 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet das im SDax notierte Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern, könnte von einem negativen einstelligen Prozentwert im Jahr 2025 auf einen positiven einstelligen Prozentwert steigen.

    Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings . Dieser hält nach Angaben des Finanzdatenanbieters Bloomberg rund 70 Prozent der Adtran-Networks-Anteile. Der Kurs der Adtran-Networks-Aktie gab in diesem Jahr um rund fünf Prozent nach. Der Börsenwert beträgt knapp 1,1 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung von Adtran Holdings fiel seit Ende 2025 um etwas mehr als die Hälfte auf 360 Millionen Dollar (rund 320 Mio Euro)./zb/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adtran Networks Aktie

    Die Adtran Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,70 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adtran Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Adtran Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.





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    Verfasst von dpa-AFX
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