JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung hänge zunächst vor allem von einem möglichen Deal mit BASF ab, als von der operativen Entwicklung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg verliere ohnehin an Schwung. Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose für 2027 um 9 Prozent, zumal die Kostenkurve in Europa steige./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 20,79EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
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Währung: EUR
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