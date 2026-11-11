JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung hänge zunächst vor allem von einem möglichen Deal mit BASF ab, als von der operativen Entwicklung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg verliere ohnehin an Schwung. Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose für 2027 um 9 Prozent, zumal die Kostenkurve in Europa steige./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 20,79EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,00 € , was eine Steigerung von +1,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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