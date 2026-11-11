Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg

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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH

23.10.2026 / 11:45 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA

Company Name:Grand City Properties SAISIN:LU0775917882Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 23.10.2026 Target price: €12,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 14,80 auf EUR 12,80.

Zusammenfassung:

GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand. LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage, die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf €12,80 (bisher: €14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 14.80 to EUR 12.80. Company Name:Grand City Properties SAISIN:LU0775917882 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 23.10.2026 Target price: €12,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin