adesso 9-Month Results: Sales +13%, EBITDA +26%, EPS Soars to €2.14
Digitalisation and AI fuel adesso’s momentum as nine-month sales climb 13% and EBITDA jumps 26%, keeping its 2026 targets firmly in sight.
Foto: adesso SE
- After nine months of 2026, adesso’s sales rose 13% year on year to EUR 1.217 billion, largely through organic growth.
- EBITDA increased 26% to EUR 98.4 million, lifting the EBITDA margin to 8.1% from 7.3%.
- Third-quarter sales grew 14% to EUR 423.1 million, while EBITDA rose 30% to EUR 52.6 million.
- Consolidated profit climbed to EUR 11.6 million from EUR 3.0 million; earnings per share rose to EUR 2.14 from EUR 0.53.
- Digitalisation and generative AI are key growth drivers: AI-related order intake reached EUR 93.4 million, and utilities and insurance sales grew 36% and 19%, respectively.
- Adesso maintained its 2026 outlook of EUR 1.6–1.7 billion in sales and EUR 130–150 million in EBITDA, saying both ranges remain well within reach.
The next important date, Publication of quarterly report (as of Q3), at adesso is on 11.11.2026.
The price of adesso at the time of the news was 68,50EUR and was up +0,66 % compared with the previous day.
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