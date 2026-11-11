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    adesso legt kräftig zu: EBITDA +26 %, Umsatz +13 %, EPS vervierfacht

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    adesso legt bei Umsatz und Gewinn kräftig zu: KI und Digitalisierung treiben das Wachstum. Nach starken neun Monaten sieht der IT-Dienstleister seine Jahresziele in Reichweite.

    adesso legt kräftig zu: EBITDA +26 %, Umsatz +13 %, EPS vervierfacht
    Foto: adesso SE
    • Nach neun Monaten 2026 stieg der Umsatz von adesso um 13 % auf 1,217 Mrd. Euro, nahezu vollständig organisch.
    • Das EBITDA erhöhte sich um 26 % auf 98,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,3 % auf 8,1 %.
    • Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 14 % auf 423,1 Mio. Euro und das EBITDA um 30 % auf 52,6 Mio. Euro.
    • Das Konzernergebnis stieg auf 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro); das Ergebnis je Aktie legte von 0,53 auf 2,14 Euro zu.
    • Generative KI und Digitalisierungsprojekte treiben die Nachfrage: Der KI-beeinflusste Auftragseingang erreichte nach neun Monaten 93,4 Mio. Euro.
    • Die Jahresprognose gilt als gut erreichbar: adesso erwartet 1,6–1,7 Mrd. Euro Umsatz und 130–150 Mio. Euro EBITDA für 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei adesso ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,66 % im Plus.


    adesso

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