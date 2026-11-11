adesso legt kräftig zu: EBITDA +26 %, Umsatz +13 %, EPS vervierfacht 37 0 Kommentare

adesso legt bei Umsatz und Gewinn kräftig zu: KI und Digitalisierung treiben das Wachstum. Nach starken neun Monaten sieht der IT-Dienstleister seine Jahresziele in Reichweite.

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