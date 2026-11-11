EXASOL: Neukunden stützen ARR – trotz Upselling-Schwäche bleibt 2026-Ziel
Stabiler ARR und ein neuer KI-Großkunde: Exasol setzt Wachstumsimpulse. Doch sinkende Umsätze und eine erwartete Zunahme der Kundenabwanderung trüben das Bild.
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- Der ARR lag zum 30. September 2026 bei 37,9 Mio. Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Neukunden und geringerer Churn glichen schwächeres Upselling weitgehend aus.
- In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um 9,5 % auf 28,7 Mio. Euro; das EBITDA ging von 3,0 auf 2,7 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 2,3 Mio. Euro.
- Exasol gewann 15 Neukunden, davon 10 in Fokus-Branchen. Der Anteil dieser Branchen am ARR betrug 71 %; bis Ende des ersten Quartals 2027 soll er auf 77–80 % steigen.
- Ein Fortune-500-Pharmaunternehmen beauftragte Exasols agentische KI-Lösung: mit 240.000 Euro jährlichem Software-ARR und rund 450.000 Euro einmaligen Projekthonoraren 2026.
- Exasol startete das erste gemeinsame Kundenprojekt mit adesso; MariaDB Exa ist seit Ende Oktober kommerziell verfügbar. Mit StackIt laufen drei Proofs of Concept.
- Die Prognose für 2026 bleibt bestehen: ARR-Veränderung von −2 % bis +2 %, Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich und EBITDA von 3,0–3,5 Mio. Euro. Die ARR-Churn-Rate soll Ende 2026 rund 10 % erreichen und im ersten Quartal 2027 vorübergehend auf über 20 % steigen.
Der nächste wichtige Termin, Meldung zur Geschäftsentwicklung 9M 2026, bei EXASOL ist am 11.11.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,97 % im Plus.
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