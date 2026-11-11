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    Gabler Group hebt Umsatzprognose an: Mittelfristziel über 120 Mio. Euro

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    Starkes Quartal, volle Auftragsbücher: Gabler hebt die Prognose für 2026 an und treibt mit einer Übernahme in Estland sowie einer neuen US-Tochter die internationale Expansion voran.

    Gabler Group hebt Umsatzprognose an: Mittelfristziel über 120 Mio. Euro
    Foto: adobe.stock.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Gabler einen Umsatz von 49,8 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 15,6 Mio. Euro bei einer Marge von 29,3 %.
    • Das dritte Quartal war besonders stark: 22,5 Mio. Euro Umsatz und 8,9 Mio. Euro bereinigtes EBIT.
    • Der Auftragseingang belief sich auf 65,3 Mio. Euro; der Auftragsbestand stieg zum 30. September auf 393,2 Mio. Euro – mehr als das Fünffache des erwarteten Jahresumsatzes.
    • Die Prognose für 2026 wurde angehoben: erwartet werden nun über 71 Mio. Euro Umsatz und über 18 Mio. Euro bereinigtes EBIT, entsprechend einer Marge von über 24 %.
    • Das mittelfristige Umsatzziel für die kommenden drei bis fünf Jahre wurde von über 100 Mio. auf über 120 Mio. Euro erhöht.
    • Gabler übernahm 75 % des estnischen Unternehmens DECK Marine Systems und gründete eine US-Tochtergesellschaft; beide Schritte unterstützen die internationale Expansion und Portfolioerweiterung.

    Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,35 % im Plus.


    Gabler Group

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    ISIN:DE000A421RZ9WKN:A421RZ
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    Gabler Group hebt Umsatzprognose an: Mittelfristziel über 120 Mio. Euro Starkes Quartal, volle Auftragsbücher: Gabler hebt die Prognose für 2026 an und treibt mit einer Übernahme in Estland sowie einer neuen US-Tochter die internationale Expansion voran.
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