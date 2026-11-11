Gabler Group hebt Umsatzprognose an: Mittelfristziel über 120 Mio. Euro 17 0 Kommentare

Starkes Quartal, volle Auftragsbücher: Gabler hebt die Prognose für 2026 an und treibt mit einer Übernahme in Estland sowie einer neuen US-Tochter die internationale Expansion voran.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen