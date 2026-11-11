🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    KWS bestätigt Prognose für 2026/27 - Auftakt wie üblich mit operativem Verlust

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • KWS startet 2026/27 mit operativem Verlust
    • Umsatz wächst knapp vier Prozent auf 236,5 Millionen
    • Jahresprognose mit drei Prozent Wachstum bestätigt
    KWS bestätigt Prognose für 2026/27 - Auftakt wie üblich mit operativem Verlust
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat schreibt zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2026/27 wie üblich tiefrote Zahlen. Der Umsatz legte zu und die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September betrug der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rund 27 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Einbeck verkündete.

    Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch ein positives operatives Ergebnis von fast 5 Millionen Euro erzielt. Damals profitierte das Unternehmen aber auch von einem positiven Sondereffekt durch den Verkauf von Lizenzrechten im Zusammenhang mit seinem veräußerten nordamerikanischen Maisgeschäft. In den Jahren davor hatte KWS im ersten Quartal operativ immer in der Verlustzone gesteckt.

    Unter dem Strich wies Konzern für das Berichtsquartal mit 37,7 Millionen Euro einen fast viermal so hohen Verlust aus wie im Vorjahr. Der Umsatz kletterte hingegen um knapp vier Prozent auf 236,5 Millionen Euro.

    KWS sprach in der Mitteilung von anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den Agrarmärkten. Jedoch ist das erste Geschäftsquartal beim Unternehmen in der Regel saisonal üblich schwach, das Management hält somit an seiner Jahresprognose fest.

    Demnach soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um rund 3 Prozent zulegen. Das Wachstum läge damit am unteren Rand des mittelfristig angepeilten Korridors von 3 bis 5 Prozent. Die Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wird dabei in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen in einer Bandbreite von 19 bis 20 Prozent erwartet./tav/zb

    KWS SAAT

    -0,15 %
    +2,56 %
    -0,87 %
    -3,27 %
    +3,81 %
    +30,96 %
    -10,63 %
    +17,17 %
    +1.314,06 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400
    KWS SAAT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,25 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der KWS SAAT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 85,00Euro was eine Bandbreite von +18,08 %/+25,46 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KWS bestätigt Prognose für 2026/27 - Auftakt wie üblich mit operativem Verlust Der Saatguthersteller KWS Saat schreibt zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2026/27 wie üblich tiefrote Zahlen. Der Umsatz legte zu und die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September betrug der Verlust vor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     