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    SFC Energy: Rekordquartal treibt Gewinn überproportional nach oben

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    Rekordquartal und kräftiger Gewinnsprung: SFC profitiert von Auslieferungen für das Ukraine-Verteidigungsprogramm und hebt die Ergebnisprognose für 2026 erneut an.

    SFC Energy: Rekordquartal treibt Gewinn überproportional nach oben
    Foto: SFC Energy AG
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 29,3 % auf 132,8 Mio. Euro.
    • Mit 50,4 Mio. Euro Umsatz war das dritte Quartal das stärkste der Unternehmensgeschichte; der Zuwachs gegenüber Q3 2025 betrug 73,3 %.
    • Auslieferungen für das Ukraine-Verteidigungsprogramm trieben das Geschäft: Das Segment Clean Energy wuchs um 44,5 % auf 103,3 Mio. Euro und machte 77,8 % des Konzernumsatzes aus.
    • Die Bruttomarge erhöhte sich auf 48,8 %. Das bereinigte EBITDA mehr als verdreifachte sich auf 33,7 Mio. Euro, das bereinigte EBIT stieg auf 25,7 Mio. Euro; der Konzern erzielte 14,3 Mio. Euro Periodengewinn.
    • SFC hob die Ergebnisprognose für 2026 erneut an: bereinigtes EBITDA von 36–38 Mio. Euro und bereinigtes EBIT von 25,5–27,5 Mio. Euro. Die Umsatzprognose bleibt bei 166–175 Mio. Euro.
    • Die Eigenkapitalquote lag bei 72,1 %, die Nettofinanzposition bei 67,3 Mio. Euro. Der Auftragsbestand betrug zum 30. September 64,9 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SFC Energy ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.075,66PKT (+0,28 %).


    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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