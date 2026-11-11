VINCORION: Umsatzplus nach neun Monaten – höhere Prognose bestätigt
Kräftiges Umsatzplus, volle Auftragsbücher: VINCORION wächst in allen Sparten und bestätigt nach neun starken Monaten die erhöhte Jahresprognose für 2026.
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- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 41,4 % auf 237,7 Mio. Euro; im dritten Quartal betrug das Wachstum 39,8 %.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 34,8 % auf 46,4 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge lag bei 19,5 %.
- Der feste Auftragsbestand wuchs seit Ende 2025 um 222,1 Mio. Euro auf 657,5 Mio. Euro; der Gesamtauftragsbestand belief sich auf rund 1,2 Mrd. Euro.
- Alle drei Segmente legten beim Umsatz zu: Vehicle Systems um 59,4 % auf 109,1 Mio. Euro, Power Systems um 46,9 % auf 79,7 Mio. Euro und Aviation um 5,4 % auf 51,4 Mio. Euro.
- Der bereinigte Free Cashflow betrug nach einem positiven dritten Quartal von 0,6 Mio. Euro für die ersten neun Monate insgesamt minus 5,5 Mio. Euro.
- VINCORION bestätigte die erhöhte Jahresprognose für 2026: erwartet werden 323 bis 333 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBIT-Marge von 18,5 bis 19,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Quartalsbericht, bei VINCORION ist am 11.11.2026.
Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,238EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.075,66PKT (+0,28 %).
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