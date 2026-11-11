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    hGears im Soll: Neunmonatsergebnisse 2026 im Rahmen der Erwartungen

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    Gemischte Bilanz bei hGears: Während [e]-Mobility wächst, sinken Umsatz und Ergebnis. Trotz Insolvenz in Eigenverwaltung am Standort Schramberg bleibt die Jahresprognose bestehen.

    hGears im Soll: Neunmonatsergebnisse 2026 im Rahmen der Erwartungen
    Foto: 417264605
    • Der bereinigte Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 4,8 % auf 66,5 Mio. Euro; die Geschäftsentwicklung lag laut Unternehmen im Rahmen der Erwartungen.
    • Das bereinigte EBITDA fiel von 0,9 Mio. auf 0,1 Mio. Euro. Belastend wirkten niedrigere Volumina und negative Währungseffekte von rund 0,4 Mio. Euro.
    • Die Umsatzentwicklung war je Geschäftsbereich unterschiedlich: [e]-Mobility wuchs um 3,1 % auf 36,2 Mio. Euro, während e-Bike um 21,1 % auf 6,5 Mio. Euro und e-Tools um 10,1 % auf 23,5 Mio. Euro zurückgingen.
    • Für die hGears Schramberg GmbH wurde am 1. November 2026 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Geschäftsbetrieb und Lieferfähigkeit bleiben bestehen; hGears AG sowie die Standorte Padua und Suzhou sind nicht betroffen.
    • Der Free Cashflow verbesserte sich auf 0,6 Mio. Euro. Zum 30. September verfügte hGears über 4,6 Mio. Euro liquide Mittel; die Nettoverschuldung betrug 20,2 Mio. Euro.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Konzernumsatz von 80–90 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA von minus 3 bis 0 Mio. Euro und Free Cashflow von minus 5 bis minus 2 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei hGears ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im Plus.


    hGears

    +0,85 %
    -10,94 %
    -25,79 %
    -71,04 %
    -85,95 %
    -90,35 %
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    -99,12 %
    ISIN:DE000A3CMGN3WKN:A3CMGN
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