hGears im Soll: Neunmonatsergebnisse 2026 im Rahmen der Erwartungen 25 0 Kommentare

Gemischte Bilanz bei hGears: Während [e]-Mobility wächst, sinken Umsatz und Ergebnis. Trotz Insolvenz in Eigenverwaltung am Standort Schramberg bleibt die Jahresprognose bestehen.

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