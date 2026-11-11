Rüstungszulieferer Vincorion legt im dritten Quartal deutlich zu
- Ebit steigt um 38 Prozent auf 17,9 Millionen Euro
- Umsatz stieg um rund 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro
- Jahresprognose bestätigt, Aufträge sinken um ein Fünftel
WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion legt angesichts des Rüstungsbooms weiter kräftig zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im dritten Quartal um knapp 38 Prozent auf 17,9 Millionen Euro, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mitteilte. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 20,8 auf 20,5 Prozent. Wie bereits bekannt stieg der Umsatz im dritten Quartal um rund 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro.
Vincorion bestätigte die Anfang Oktober erhöhte Jahresprognose. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin 323 Millionen bis 333 Millionen Euro erreichen. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent. Dabei setzt der Rüstungszulieferer auf einen mittlerweile fast 1,2 Milliarden Euro schweren Gesamtauftragsbestand. Der Auftragseingang fiel im dritten Quartal mit 129,6 Millionen Euro jedoch ein Fünftel schwächer aus als im Vorjahreszeitraum./niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 18.141 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 21:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +26,11 %/+48,05 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über VINCORION. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Naja, es gibt schon Euphoriebremsen bei Vincorion.