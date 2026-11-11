Erfolgreicher Trendtest

Nach dem sprunghaften Kurszuwachs ausgehend von der Unterstützung um 130,00 Euro ab Ende Juli ging es mit der SAP-Aktie in den Bereich um 160,00 Euro aufwärts, nur wenige Tage später in den Widerstandsbereich um 191,00 Euro. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase setzte die Aktie wie erwartet ihre Aufwärtsbewegung in einer zweiten Kaufwelle an ihren mittelfristigen Abwärtstrend um 220,00 Euro fort. Seit Ende Oktober konsolidiert SAP nun in diesem Bereich grob seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen späteren Ausbruch aus dem seit Mitte Februar letzten Jahres anhaltenden Abwärtstrend.

damit der Weg nach oben frei wird oder wo Kaufchancen bei Rücksetzern liegen, sind folgende Marken entscheidend:

Das Ausbruchs-Szenario (Grünes Licht für Käufer): Damit die Reise weitergeht, muss SAP die Marke von 220,00 Euro zwingend auf Wochenbasis nachhaltig überschreiten. Gelingt dieser Schritt, rückt als nächstes Ziel die Widerstandszone um 240,00 Euro in den Fokus. Darüber hinaus wäre sogar der Bereich um 273,55 Euroerreichbar, was die Aktie für längerfristige Investments besonders attraktiv machen würde.

Das Rücksetzer-Szenario (Chancen für den Einstieg): Solange die Konsolidierung andauert, sind kleine Dämpfer unter die Novembertiefs nicht auszuschließen. Investoren sollten Rücksetzer in Richtung 198,00 Euro oder darunter bis 191,00 Euro einkalkulieren. Sollte die Aktie in diesen Bereichen einen Boden ausbilden, würde sich hier eine hervorragende Möglichkeit für erste spekulative Käufe bieten.

Das Warnsignal (Vorsicht geboten): Kritisch würde es erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts werden, der aktuell bei 180,71 Euro verläuft. Fällt der Kurs darunter, drohen spürbare Rückschläge bis auf 158,60 Euro – ein erfolgreicher Ausbruch nach oben wäre dann erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 220,00 Euro

Kursziele : 240,00 und 273,55 Euro

Renditechance via DN7MQ1 : 260 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7MQ1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,20 - 2,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 187,6056 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 187,6056 Euro akt. Kurs Basiswert: 209,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 273,55 Euro Hebel: 9,36 Kurschance: + 260 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Q3F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,45 - 2,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 232,9958 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 232,9958 Euro akt. Kurs Basiswert: 209,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,31 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.