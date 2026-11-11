Auf zu neuen Rekorden

Das Seitwärts-Szenario (Vorerst Entwarnung): Sollte die Aktie erst einmal in ihrer bisherigen Handelsspanne verbleiben und es zu kleineren Rücksetzern auf 261,55 US-Dollar kommen, wäre das vorläufig noch kein Grund zur Sorge und bliebe für den übergeordneten Trend folgenlos.

Das Ausbruchsszenario (Weg frei für neue Rekorde): Ausgehend von einem starken Doppeltief aus Juli und Oktober dieses Jahres bei 245,00 US-Dollar sollte die Aktie in den kommenden Tagen überzeugend über die Marke von 284,00 US-Dollar klettern. Gelingt dieser Sprung, wird die aktuelle Seitwärtsphase nach oben aufgelöst. Im Zuge einer möglichen Jahresendrallye könnte dies weiteres Kurspotenzial bis auf 311,49 US-Dollar und darüber hinaus bis auf 337,58 US-Dollar freisetzen.

Das Warnsignal (Gefahr für den Aufwärtstrend): Kritisch beziehungsweise bärisch würde es für die mittel- bis langfristige Entwicklung erst werden, wenn die Aktie nach unten ausbricht und die wichtige Marke von 245,00 US-Dollar unterschreitet. In diesem Fall würde die nächstgrößere Horizontalunterstützung bei 219,76 US-Dollar in den Fokus rücken.

Bis es so weit ist und der entscheidende Ausbruch gelingt, müssen sich Investoren allerdings noch ein wenig in Geduld üben.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 284,00 US-Dollar

Kursziele : 311,49 und 337,58 US-Dollar

Renditechance via DN20TM : 140 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN20TM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,41 - 3,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 243,0352 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 243,0352 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 281,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 337,58 US-Dollar Hebel: 7,27 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4YEH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,00 - 4,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 325,3598 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 325,3598 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 281,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,23 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.