JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterkonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und einen Ausblick gegeben, der Raum für Steigerungen lasse, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Das niedrigere Kursziel spiegele reduzierte Bewertungsmultiplikatoren der Branche wider, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Dauer und Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Zyklus./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 51,01EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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