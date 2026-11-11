Gold klettert weiter Kurs 4.060,15 USD

+0,68 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,44 % 1 Monat -3,24 % 3 Monate -7,92 % 1 Jahr -1,76 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Gold bei 4.060,15. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.862,71USD. Heute, bei 4.060,15USD, wäre daraus ein Vermögen von 21.797,0USD geworden – ein Plus von +117,97 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.