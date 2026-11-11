Silber rast nach oben – Kurs bei 53,04 USD

+2,93 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,68 % 1 Monat -12,79 % 3 Monate -19,01 % 1 Jahr +4,43 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 53,04. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 24,68329USD. Heute notiert Silber bei 53,04USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.148,70USD wert – ein Zuwachs von +114,87 %.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.