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    Ölmarkt ohne klare Richtung – Brent hält 92,26 USD

    Ölpreis

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    Ruhiger Handel am Ölmarkt: Brent pendelt um 92,26 USD und bleibt nahezu unverändert.

    Ölpreis - Ölmarkt ohne klare Richtung – Brent hält 92,26 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Brent-Ölpreis zeigt sich weitgehend unverändert und notiert bei 92,26USD. Mit einer Veränderung von nur +0,20 % bleibt der Markt ohne klare Richtung und wartet auf neue Impulse.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,91 %
    1 Monat -11,08 %
    3 Monate +5,22 %
    1 Jahr +44,93 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Öl (Brent) bei 63,66030USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 92,26USD ein Wert von 7.246,27USD geworden – ein Gewinn von +44,93 %.

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

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    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +0,15 %
    -11,14 %
    -11,31 %
    +4,95 %
    +44,55 %
    +12,84 %
    +11,64 %
    +102,19 %
    +44,37 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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