GESCO: Ergebnis nach neun Monaten deutlich höher trotz Marktdruck
GESCO steigert Gewinn und Auftragseingang, baut Schulden ab und bestätigt die Jahresprognose. Rückenwind liefert vor allem das Segment Materials Refinement & Distribution.
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- Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,3 % auf 387,5 Mio. €, der Umsatz um 1,0 % auf 368,3 Mio. €.
- Das EBIT erhöhte sich um 18,1 % auf 18,1 Mio. €; die EBIT-Marge (ROS) verbesserte sich von 4,2 % auf 4,9 %.
- Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter wuchs um 30,1 % auf 10,8 Mio. €; das Ergebnis je Aktie stieg um 29,8 % auf 1,04 €.
- Das Segment Materials Refinement & Distribution entwickelte sich besonders stark: Umsatz +9,8 % und EBIT von 3,9 auf 9,7 Mio. €. Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure standen stärker unter Marktdruck.
- Die Nettoverschuldung sank seit Jahresbeginn um 31,2 % auf 42,5 Mio. €; die liquiden Mittel stiegen auf 45,7 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag bei 60,2 %.
- GESCO bestätigt die 2026-Prognose: Umsatz von 525 bis 543 Mio. € und Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 15 bis 20 Mio. €. Am 1. Oktober übernahm das Unternehmen ARKU Maschinenbau.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei GESCO ist am 11.11.2026.
Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
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