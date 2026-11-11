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    voestalpine: Solide Halbjahreszahlen 2026/27 – das steckt dahinter

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    Mehr Gewinn bei stabilem Umsatz: voestalpine legt im ersten Halbjahr 2026/27 kräftig zu. Höhere Kosten und geopolitische Risiken zwingen den Konzern jedoch, die Jahresprognose zu senken.

    voestalpine: Solide Halbjahreszahlen 2026/27 – das steckt dahinter
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
    • Der Umsatz blieb im ersten Halbjahr 2026/27 mit 7,7 Mrd. Euro nahezu stabil gegenüber dem Vorjahr.
    • EBITDA stieg um 17,1 % auf 846 Mio. Euro, das EBIT um 36 % auf 470 Mio. Euro; positive und negative Einmaleffekte summierten sich auf rund 100 Mio. Euro.
    • Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 46,1 % auf 290 Mio. Euro. Trotz hoher Investitionen erzielte voestalpine einen positiven Free Cashflow von 24 Mio. Euro.
    • Wegen des anhaltenden Kriegs im Mittleren Osten, höherer Energie- und Logistikkosten sowie weiterer Belastungen wurde die EBITDA-Prognose für 2026/27 auf 1,60 bis 1,70 Mrd. Euro gesenkt.
    • Das Transformationsprojekt greentec steel liegt zeitlich und budgetär im Plan; die Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz sollen im ersten Halbjahr 2027 starten.
    • Die Beschäftigtenzahl sank gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 48.616 Vollzeitäquivalente, hauptsächlich infolge von Reorganisationsmaßnahmen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,89EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,08 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,94EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.


    voestalpine

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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