voestalpine: Solide Halbjahreszahlen 2026/27 – das steckt dahinter 69 0 Kommentare

Mehr Gewinn bei stabilem Umsatz: voestalpine legt im ersten Halbjahr 2026/27 kräftig zu. Höhere Kosten und geopolitische Risiken zwingen den Konzern jedoch, die Jahresprognose zu senken.

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