Ampace wird auf der Data Centre World Paris 2026 die Sicherheit und Platzeffizienz von USV-Batterielösungen in den Vordergrund stellen.

PARIS, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, ein globaler Anbieter von Lithium-Ionen-Batterielösungen, wird seine USV-Batterielösung PU200 auf der Data Centre World Paris 2026 vorstellen, die vom 18. bis 19. November in der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Mit einem umfassenden Portfolio an Batterietechnologien und -lösungen für KI-Rechenzentren (AIDC) unterstützt Ampace kritische Anforderungen an die Stromversorgungsinfrastruktur, von Batteriezellen bis hin zu integrierten Notstromsystemen. In Halle 5, Stand M65 , wird das Unternehmen die Sicherheitsmerkmale und das kompakte Design des PU200 für Notstromanwendungen in Rechenzentren vorstellen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in ganz Europa steigen auch die Anforderungen an die kritische Energieinfrastruktur durch die immer dichteren Rechenumgebungen. Für Rechenzentrumsbetreiber geht es bei der Planung der Notstromversorgung darum, ein Gleichgewicht zwischen zuverlässiger Leistung, Batteriesicherheit und effizienter Nutzung des verfügbaren Platzes zu finden. Diese Überlegungen prägen die Bewertung von USV-Batterielösungen für Rechenzentrumsanwendungen.

Sicherheit von der Zelle bis zum System

Für europäische Rechenzentrumsbetreiber ist die Batteriesicherheit ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung einer widerstandsfähigen, unternehmenskritischen Infrastruktur. Der PU200 kombiniert halbfeste Batterietechnologie mit Brandschutz auf Modul- und Schrankebene. Diese Merkmale vereinen Zelltechnologie und Schutz auf mehreren Ebenen des Batteriesystems, wodurch die Sicherheit zu einem zentralen Aspekt bei der Konstruktion wird.

Für Betreiber, die Lithium-Ionen-Batterien für kritische Backup-Anwendungen evaluieren, sind sowohl die Zelleigenschaften als auch der Systemschutz relevante Aspekte. Die PU200 integriert diese Elemente in ihre USV-Batterielösung für Rechenzentrumsanwendungen.

Hochleistungs-Notstromversorgung auf kleinstem Raum

Der PU200 vereint eine hohe Entladeleistung mit einem kompakten Gehäusedesign. Mit einer Ausgangsleistung von 462 kW/Gehäuse ist es so konzipiert, dass es hohe Anforderungen an die Notstromversorgung erfüllt und gleichzeitig den für die USV-Batterien vorgesehenen Platz effizient nutzt.

Für Betreiber, die Anlagen mit hoher Dichte planen, kann diese Kombination dazu beitragen, die Herausforderung der Unterbringung einer Notstrominfrastruktur in beengten Raumkonzepten zu bewältigen. Ein schnell abnehmbares Batteriemanagementsystem vereinfacht zudem die Wartung. Die Lösung unterstützt die Installation sowohl in traditionellen als auch in modularen Rechenzentrumskonfigurationen und bietet somit Optionen für unterschiedliche Anlagenlayouts.

Durch die Teilnahme an der Data Centre World Paris 2026 freut sich Ampace darauf, mit Rechenzentrumsbetreibern, Infrastrukturpartnern und Branchenexperten Erkenntnisse über Sicherheit und Platzeffizienz bei der Notstromversorgung von Rechenzentren auszutauschen.

Besuchen Sie Ampace in Halle 5, Stand M65, um mehr über den PU200 zu erfahren und die Anforderungen an die Notstromversorgung von Rechenzentren zu besprechen.

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