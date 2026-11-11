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    Grand Prix und Gold in der Königsklasse Hiking & Climbing!

    Doppelsieg für BLACKYAK bei den ISPO Awards 2026

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    Doppelsieg bei den ISPO Awards 2026: Grand Prix für die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET und Gold Award für die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET – ein starkes Signal für technische Innovation aus dem deutschen BLACKYAK Product Lab.

    • Der Grand Prix ist die höchste Auszeichnung innerhalb der ISPO Awards – BLACKYAK gewinnt ihn in der für technische Outdoor-Bekleidung zentralen Kategorie Hiking & Climbing.
    • THULAGI überzeugt mit einer auf die Bewegungen beim Eisklettern abgestimmten GORE-TEX PRO Konstruktion; MAZENO kombiniert Wetterschutz und aktive Isolation bei nur 225 Gramm.
    • Mit den beiden neuen Preisen steigt die Zahl der von BLACKYAK kommunizierten ISPO-Auszeichnungen auf insgesamt 38.

    AMSTERDAM, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Der wichtigste Preis steht im Mittelpunkt: BLACKYAK wurde bei den ISPO Awards 2026 mit dem Grand Prix in der Kategorie Hiking & Climbing ausgezeichnet. Der Grand Prix ist die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs und würdigt ein herausragendes Produkt innerhalb seiner Kategorie. Für BLACKYAK ist der Erfolg in Hiking & Climbing besonders bedeutend: Hier stehen genau jene Anforderungen im Fokus, an denen sich technische Outdoor-Bekleidung messen lassen muss – Schutz, Bewegungsfreiheit und Zuverlässigkeit im alpinen Einsatz.

    Ausgezeichnet wurde die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET. Zusätzlich erhielt die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET den ISPO Award Gold. Beide Modelle gehören zur DNS-Linie und wurden im Product Lab in München von BLACKYAK entwickelt.

    BLACKYAK President Kim Ik-tae (left), Head of the Apparel & Equipment Division Jang In-tae (center), and Vice President for Europe Maximilian Nortz (right) at ISPO Amsterdam 2026.

    GRAND PRIX: Höchste Auszeichnung für Bewegungsfreiheit am Eis

    Die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET wurde speziell für technisches Eis- und Alpinklettern entwickelt. Statt die Jacke allein um das Material herum zu konstruieren, analysierte das Entwicklungsteam die Bewegungsabläufe beim Klettern: wiederholtes Überkopfgreifen mit dem Eisgerät, weite Armbewegungen und dynamische Körperpositionen.

    Die entscheidende Innovation liegt im Zusammenspiel von Material und Schnitt. Die einzelnen Schnittteile wurden gezielt positioniert und teilweise gedreht, damit die gerichtete Dehnbarkeit des GORE-TEX PRO Materials insbesondere an Schultern, Rücken, Ärmeln und Unterarmen die natürliche Bewegung unterstützt. Eine dreidimensionale Schnittführung reduziert Widerstand bei anspruchsvollen Kletterzügen. Bewusst reduzierte Details – etwa der Verzicht auf klassische Unterarm-Reißverschlüsse – vermeiden zusätzliche Steifigkeit und Volumen. Die Jacke ist auf die Nutzung mit Klettergurt und im alpinen Layering-System ausgelegt.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Doppelsieg für BLACKYAK bei den ISPO Awards 2026 Grand Prix und Gold in der Königsklasse Hiking & Climbing! Doppelsieg bei den ISPO Awards 2026: Grand Prix für die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET und Gold Award für die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET – ein starkes Signal für technische Innovation aus dem deutschen BLACKYAK Product …
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