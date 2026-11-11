BERENBERG stuft Draegerwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Drägerwerk beim Kursziel von 156 Euro mit "Buy" aufgenommen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnik winke ein massiver Profitabilitätsschub, schrieb Christian Ehmann am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker für ihr immenses Gewinnpotenzial. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 156

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 156,00 € , was eine Steigerung von +53,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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