BERENBERG stuft Draegerwerk auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Drägerwerk beim Kursziel von 156 Euro mit "Buy" aufgenommen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnik winke ein massiver Profitabilitätsschub, schrieb Christian Ehmann am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker für ihr immenses Gewinnpotenzial. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 156
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
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