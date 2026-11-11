🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEinhell Germany Pref Bearer AktievorwärtsNachrichten zu Einhell Germany Pref Bearer

    Einhell Germany Pref Bearer: Starkes 9M-Wachstum stärkt Finanzbasis

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einhell legt beim Umsatz zu und stärkt seine Finanzbasis. Westeuropa und die Akkuplattform Power X-Change treiben das Geschäft an – der Umsatzausblick bleibt stabil.

    Einhell Germany Pref Bearer: Starkes 9M-Wachstum stärkt Finanzbasis
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 1,5 % auf 910,9 Mio. Euro; das Ergebnis vor Steuern und PPA-Effekten lag mit 85,5 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau.
    • Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 50,4 % zum Jahresende 2025 auf 55,9 %; Einhell erzielte eine Netto-Cash-Position von 43,1 Mio. Euro.
    • Westeuropa inklusive D/A/CH entwickelte sich besonders stark: Der Umsatz wuchs um 5,4 % auf 547,5 Mio. Euro, das Ergebnis vor Steuern stieg auf 63,2 Mio. Euro.
    • Power X-Change erreichte rund 58 % des Konzernumsatzes, nach 52 % im Vorjahreszeitraum; mittelfristig strebt Einhell einen Anteil von über 70 % an.
    • Einhell beabsichtigt, ein Ende 2026 fälliges Schuldscheindarlehen über 50 Mio. Euro zurückzuführen.
    • Die Jahresprognose bleibt bei rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz; die erwartete Rendite vor Steuern wurde auf etwa 8,5 bis 9,0 % konkretisiert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,30EUR das entspricht einem Minus von -2,54 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.164,88PKT (+0,49 %).


    Einhell Germany Pref Bearer

    -1,20 %
    +3,91 %
    +3,26 %
    -11,10 %
    -16,46 %
    +9,21 %
    ISIN:DE000A40ESU3WKN:A40ESU
    Einhell Germany Pref Bearer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Einhell Germany Pref Bearer: Starkes 9M-Wachstum stärkt Finanzbasis Einhell legt beim Umsatz zu und stärkt seine Finanzbasis. Westeuropa und die Akkuplattform Power X-Change treiben das Geschäft an – der Umsatzausblick bleibt stabil.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     