Einhell Germany Pref Bearer: Starkes 9M-Wachstum stärkt Finanzbasis
Einhell legt beim Umsatz zu und stärkt seine Finanzbasis. Westeuropa und die Akkuplattform Power X-Change treiben das Geschäft an – der Umsatzausblick bleibt stabil.
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- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 1,5 % auf 910,9 Mio. Euro; das Ergebnis vor Steuern und PPA-Effekten lag mit 85,5 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau.
- Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 50,4 % zum Jahresende 2025 auf 55,9 %; Einhell erzielte eine Netto-Cash-Position von 43,1 Mio. Euro.
- Westeuropa inklusive D/A/CH entwickelte sich besonders stark: Der Umsatz wuchs um 5,4 % auf 547,5 Mio. Euro, das Ergebnis vor Steuern stieg auf 63,2 Mio. Euro.
- Power X-Change erreichte rund 58 % des Konzernumsatzes, nach 52 % im Vorjahreszeitraum; mittelfristig strebt Einhell einen Anteil von über 70 % an.
- Einhell beabsichtigt, ein Ende 2026 fälliges Schuldscheindarlehen über 50 Mio. Euro zurückzuführen.
- Die Jahresprognose bleibt bei rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz; die erwartete Rendite vor Steuern wurde auf etwa 8,5 bis 9,0 % konkretisiert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 11.11.2026.
Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,30EUR das entspricht einem Minus von -2,54 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.164,88PKT (+0,49 %).
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