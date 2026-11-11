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    Siemens Energy zeigt, wie man am Strombedarf der KI Milliarden verdient

    Strom ohne Ende?

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    Siemens Energy meldet einen Rekordgewinn und setzt sich ehrgeizige Ziele bis 2030. Der enorme Strombedarf durch den KI-Boom treibt das Wachstum weiter an.

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    Strom ohne Ende? - Siemens Energy zeigt, wie man am Strombedarf der KI Milliarden verdient
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordgewinn abgeschlossen und will seine Profitabilität bis 2030 massiv steigern. Auch Aktionäre sollen mit milliardenschweren Rückkäufen und einer höheren Dividende belohnt werden.

    Die Siemens-Energy-Aktie reagierte am Mittwoch positiv auf die Zahlen und legte um 3,79 Prozent auf 126,54 Euro zu. Auf Dreimonatssicht steht allerdings ein Kursverlust von 20,21 Prozent zu Buche.

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    Siemens Energy steigert Gewinn um 145 Prozent

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Siemens Energy seinen Nettogewinn von 1,7 Milliarden auf 4,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 145 Prozent.

    Der vergleichbare Umsatz kletterte um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der Anstieg des operativen Ergebnisses vor Sondereffekten aus, das sich auf 5,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelte.

    Die bereinigte operative Marge sprang von 6 auf 12,4 Prozent und übertraf damit sogar die eigene Prognose. Auch der Free Cashflow vor Steuern verbesserte sich erheblich und erreichte 8,8 Milliarden Euro.

    Haupttreiber waren die starke Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnik sowie die zunehmenden Investitionen in die Energieversorgung von KI-Rechenzentren.

    Siemens Gamesa schafft überraschende Gewinnwende

    Eine besonders wichtige Entwicklung gelang der lange verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Nachdem die Sparte im Vorjahr noch einen operativen Verlust von 1,4 Milliarden Euro verbucht hatte, erzielte sie nun einen Gewinn von 8 Millionen Euro vor Sondereffekten.

    Damit hat Siemens Energy ein zentrales Sanierungsziel erreicht. Gleichzeitig legten die operativen Ergebnisse im Gas- und Netzgeschäft jeweils um mehr als 800 Millionen Euro zu.

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    Siemens Energy plant Gewinnmargen von bis zu 22 Prozent

    Nach dem Rekordjahr schraubt Konzernchef Christian Bruch die Erwartungen weiter nach oben. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 prognostiziert Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll ebenfalls 14 bis 16 Prozent erreichen.

    Bis 2030 strebt Siemens Energy ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent an. Die operative Marge vor Sondereffekten soll dann zwischen 20 und 22 Prozent liegen.

    15 Milliarden Euro für Aktionäre

    Auch die Anteilseigner sollen stärker vom Geschäftserfolg profitieren. Siemens Energy will die Dividende von zuletzt 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie mehr als verdreifachen. Gleichzeitig kündigte der Konzern zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu neun Milliarden Euro bis 2030 an. Zusammen mit dem bestehenden Programm über sechs Milliarden Euro ergibt sich damit ein Rückkaufvolumen von bis zu 15 Milliarden Euro.

    Fazit: Siemens Energy überzeugt mit Rekordgewinnen und ehrgeizigen Wachstumszielen. Allerdings birgt die Abhängigkeit vom KI-Boom Risiken. Sollte insbesondere das Wachstum der Rechenzentren nachlassen, könnten sich die ambitionierten Prognosen als schwer erreichbar erweisen. Bernstein Research sieht jedenfalls weiteres Potenzial und bestätigt sein Kursziel von 210 Euro. Das entspricht einem möglichen Kursanstieg von 68 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 127EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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