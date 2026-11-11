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    Ukraine-Auftrag treibt SFC Energy an - Mehr Zivilgeschäft im Rest des Jahres

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine-Auftrag stärkt SFCs Rüstungsgeschäft deutlich
    • Umsatz steigt um 29 Prozent auf 132,8 Millionen Euro
    • SFC hebt EBITDA-Ziel auf 36 bis 38 Millionen Euro
    Ukraine-Auftrag treibt SFC Energy an - Mehr Zivilgeschäft im Rest des Jahres
    Foto: SFC Energy AG

    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Ein Großauftrag aus der Ukraine hat dem Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy einen Schub im Rüstungsgeschäft verschafft. Dadurch habe sich der Anteil des Segmentumsatzes im Kernzielmarkt Verteidigung in den ersten neun Monaten auf 46 Prozent mehr als versechsfacht, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Für das vierte Quartal rechnet Vorstandschef Peter Podesser wieder mit einem größeren Anteil seiner zivilen Produkte und erwartet daher einen geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen.

    Insgesamt stieg der Umsatz - wie bereits bekannt - in den ersten neun Monaten um 29 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Dadurch kam SFC auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone: Der Überschuss lag bei 14,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,2 Millionen ein Jahr zuvor.

    Schon Ende Oktober hatte SFC-Chef Podesser deshalb seine Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr angehoben: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll seither 36 bis 38 Millionen Euro erreichen. In den ersten neun Monaten lag es bei 33,7 Millionen Euro und damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor./stw/stk

    SFC Energy

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    -27,04 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 18,18 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +42,54 %/+58,99 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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