Western Star erkundet mittels drohnengestützter Magnetfeldmessung die skarngebundene Granit-Kalkstein-Kontaktzone unterhalb der Deckschicht bei Eagle Point in Vorbereitung auf sein Bohrprogramm

Vancouver, British Columbia / 11. November 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, die Ergebnisse der hochauflösenden Magnetfeldmessung mittels Drohne bekannt zu geben, die über dem unternehmenseigenen Wolframprojekt Eagle Point („Eagle Point“ oder das „Konzessionsgebiet“) im County Hidalgo in New Mexico absolviert wurde. Die Messung diente der Kartierung der Kontaktzone zwischen dem intrusiven Granit und dem Horquilla-Kalkstein und gibt Aufschluss über den Verlauf dieser Kontaktzone unterhalb des Schuttkegels und der flachen Deckschicht. Diese Kontaktzone stellt den potenziellen Horizont für die wolframführende Skarnmineralisierung dar. Von Bedeutung ist vor allem, dass sich die erfasste Kontaktzone von den historischen Abbaustätten ausgehend nordwestwärts über den westlichen Teil des Konzessionsgebiets erstreckt, wo sie unter einer Deckschicht verborgen ist. Die ausgewerteten Magnetfelddaten wurden mit dem dreidimensionalen Geomodell des Unternehmens und dem geplanten Bohrprogramm mit 17 Bohrlöchern zusammengeführt.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, meint dazu: „Die Drohnenmessung hat genau das geleistet, was wir uns für Eagle Point erhofft haben. Der im August kartierte Skarn befindet sich an der Kontaktzone zwischen Granit und Kalkstein. Der größte Teil dieser Kontaktzone ist allerdings unter einer flachen Deckschicht verborgen. Die Magnetik zeigt uns nun seinen Verlauf: Er erstreckt sich kilometerweit nordwestwärts unterhalb der Deckschicht. Nachdem die Kontaktzone kartiert und das 3D-Modell aktualisiert wurde, können wir das erste Bohrprogramm in Angriff nehmen und haben nun einen weitaus besseren Überblick über die exakte Positionierung der Bohrlöcher.“

Wichtigste Fakten:

Über dem südlichen und westlichen Teil des Konzessionsgebiets Eagle Point wurde eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohne über einer Fläche von ca. 4,9 km² durchgeführt. Für die Verarbeitung und Auswertung der Daten war Herr Warren Hughes, P.Geo., von der Firma East Coast Consulting verantwortlich.

Bei der breiten, in einem Bogen verlaufenden magnetischen Anomalie, die im Nordwesten durch einen steilen Gradienten gegenüber einem magnetisch ruhigen Bereich begrenzt wird, dürfte es sich um Granitgestein handeln. Der ruhige Bereich entspricht dem Horquilla-Kalkstein. Der Gradient zwischen beiden Gesteinen dürfte in etwa der skarngebundenen Kontaktzone zwischen dem Granit und dem Kalkstein entsprechen.

Die vermeintliche Kontaktzone verläuft über eine Länge von rund 3 Kilometern und biegt vom nordöstlichen Teil des Messgebiets nach Südwesten über den westlichen Teil des Konzessionsgebiets ab, wo sie unter einer flachen Deckschicht zu liegen kommt und an der Oberfläche nicht kartiert werden kann.

Die historischen Abbaustätten bei Eagle Point und der wichtigste Skarnaufschluss, der vom Unternehmen im August 2026 beprobt wurde, befinden sich am südlichen Ende der vermutlichen Kontaktzone. Sie stellen somit eine direkte Verbindung zwischen dem magnetischen Gefüge und der bekannten Scheelitmineralisierung her.

Das geplante Bohrprogramm mit 17 Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von rund 1.850 Metern (6.070 Fuß) wurde entlang der interpretierten Kontaktzone ausgerichtet. Sechs Bohrlöcher sind als Step-out-Bohrungen bis zu etwa 400 Metern nordwestlich der historischen Abbaustätten geplant, um die Kontaktzone unter dem Schuttkegel zu erkunden.

Die Analyseergebnisse der 23 Proben, die im August 2026 entnommen wurden, sind noch ausständig und werden mit den Magnetikdaten und dem dreidimensionalen Modell zusammengeführt, um die finalen Bohrziele zu ermitteln.

Abbildung 1: Reduzierte Gesamtmagnetfeldstärke (RTP) aus der drohnengestützten Magnetfeldmessung 2026. Darstellung der Konzessionsgrenze von Eagle Point, des Trends der historischen Abbaubereiche und des historischen Tagebaubetriebs, aus dem die Probe LH705 gewonnen wurde. Die Claims im nordöstlichen Bereich wurden nicht von der Messung erfasst. Raster: UTM NAD83, Zone 12N.

Das Wolfram-Skarn-Umfeld bei Eagle Point

Wolframführende Skarne entstehen dort, wo eine granitische Intrusion in eine Karbonatsequenz eindringt und diese verdrängt. Hydrothermale Fluide, die beim Abkühlen des Intrusivkörpers austreten, reagieren mit dem Kalkstein und bilden granatreiches Kalksilikatgestein (Skarn oder Taktit) aus. In eben diesem Skarn lagert sich Scheelit, das wichtigste Wolframmineral, ab. Die Kontaktzone zwischen dem Intrusivgestein und dem Wirtsgestein aus Karbonat stellt daher das primäre Explorationsziel dar.

Bei Eagle Point stieß das Unternehmen im Zuge der Kartierungen im August 2026 auf scheelitführenden Skarn, der sich entlang des Kontakts zwischen intrusivem Granit und Horquilla-Kalkstein ausgebildet hatte. Scheelit tritt in Verbindung mit Granat, Epidot und in geringerem Maße auch mit Quarz auf (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2026). Die freiliegende Kontaktzone fällt steil in einem Winkel von etwa 80 Grad ein, ist jedoch größtenteils von einem ausgedehnten Schuttkegel verdeckt, sodass die vollständige Ausdehnung und Geometrie durch die Oberflächenkartierung alleine nicht ermittelt werden kann. Die Kartierung dieser Kontaktzone unterhalb der Deckschicht war das Hauptziel der drohnengestützten Messung.

Kartierung der Kontaktzone unterhalb der Deckschicht

Die Magnetfelddaten zeigen eine breite, bogenförmige magnetische Anomalie, die sich in Ost-West-Richtung durch den nördlichen Teil des Messgebiets zieht, im westlichen Teil nach Südwesten abbiegt und sich bis in den südlichen Teil fortsetzt. Im Nordwesten wird sie von einem steilen magnetischen Gradienten gegenüber einem magnetisch ruhigen Bereich begrenzt. Dieser ruhige Bereich entspricht dem nördlich und westlich des Granits kartierten Kalkstein, das magnetische Hoch ist dem Granit und seiner Randzone zuzuordnen. Das Unternehmen wertet den Gradienten ungefähr als Kontaktzone zwischen Granit und Kalkstein.

Auf Grundlage dieser Auswertung verläuft die Kontaktzone über etwa 3 Kilometer durch das Messgebiet, auch über den westlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo sie sich unter einer flachen Deckschicht fortsetzt. Die historischen Grabungen im westlichen Teil des Konzessionsgebiets (Gräben 4 bis 7 und 9; siehe Pressemitteilung vom 15. September 2026) befinden sich in derselben Kontaktzone und wurden bis dato nicht anhand moderner Explorationsmethoden untersucht.

Die historischen Abbaustätten bei Eagle Point, die vom Unternehmen im August 2026 kartierte Granat-Skarn-Kontaktzone und die zwölf vom New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources entnommenen Proben (LH700–LH711) befinden sich am südlichen Ende der vermuteten Kontaktzone, wo letztere scharf nach Osten abknickt. Dies lässt auf eine direkte Verbindung zwischen dem magnetischen Gefüge und der bekannten Scheelitmineralisierung auf dem Konzessionsgelände schließen und bietet dem Unternehmen eine Grundlage, um die Kontaktzone vom Skarnaufschluss weg zu verfolgen.

Starke, diskrete magnetische Anomalien entlang der südlichen Randzone des Messgebiets liegen größtenteils südlich der Konzessionsgebiete des Unternehmens und im Randbereich des Messgebiets, wo die Daten am wenigsten eindeutig sind und daher in dieser Phase nicht weiter ausgewertet werden.

Abbildung 2: Erste vertikale Ableitung der Polreduktion mit der ermittelten Granit-Kalkstein-Kontaktzone (Nulllinie des Tilt-Derivats). Probe LH705 (27,6 % WO₃, 0,98 % Mo) ist eine zusammengesetzte Probe aus einem scheelitführenden Skarnausbiss, der vom New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources gewonnen und vom Geologischen Dienst der USA analysiert wurde (McLemore, 2025).

Abbildung 3: Tilt-Derivat des RTP-Magnetfelds. Die Nulllinie (gestrichelt) markiert die erfassten Ränder der magnetischen Ausgangsstrukturen, die als Kontaktzone zwischen Granit und Kalkstein gedeutet werden. Raster: UTM NAD83, Zone 12N.

Einbindung in das geplante Bohrprogramm

Die Magnetfeldauswertung wurde in das dreidimensionale Leapfrog-Geomodell des Unternehmens eingebunden, das ein geplantes Bohrprogramm mit 17 Löchern und einer Gesamtlänge von rund 1.850 Metern (6.070 Fuß) unterstützt (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2026). Die Bohrungen sind auf eine geringe Tiefe und in engen Abständen voneinander ausgelegt und dienen der Erkundung der steil einfallenden Skarn-Kontaktzone; sie sind entlang des vermutlichen magnetischen Kontaktbereichs positioniert (Abbildung 4):

Abbildung 4: Geplante Bohrlöcher 2026 (Ansatzpunkte und Oberflächenspuren der Bohrlochverläufe) auf der ersten vertikalen Ableitung der RTP-Magnetik; mit der interpretierten Granit-Kalkstein-Kontaktzone und der vom Unternehmen im August 2026 kartierten Granat-Skarn-Kontaktzone. Raster: UTM NAD83, Zone 12N.

Nächste Schritte

Die Analyseergebnisse der 23 Proben, die im August 2026 aus der wichtigsten Skarn-Zielzone entnommen wurden, stehen von ALS Geochemistry in Tucson (Arizona) noch aus. Sie werden mit der Magnetfeldauswertung, der geologischen Kartierung und dem dreidimensionalen Modell zusammengeführt, um die Bohrziele endgültig festzulegen. Die Kartierungen und Probenahmen werden nordwestlich entlang der vermuteten Kontaktzone, auch im Bereich der historischen Grabungen, fortgesetzt. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Bohrlogistik und den entsprechenden Genehmigungen für das geplante Programm.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jasper Mowatt, MIMMM, MAusIMM, einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC):

Die magnetische UAV-Vermessung wurde von AJ Mining LLC unter Verwendung einer DJI Matrice M300-Plattform durchgeführt, die mit einem GSMP-35U-Kaliumdampf-Magnetometer ausgestattet war. Die nominelle Sensorhöhe betrug 30 Meter, wobei die Flugbahn dem Gelände folgte. Die Fluglinien verliefen in Ost-West-Richtung im Abstand von 100 Metern mit Verbindungslinien im Abstand von 1.000 Metern über eine Fläche von etwa 4,9 km² (1.200 Acre). Die Daten wurden vor Ort einer Qualitätsprüfung unterzogen und anhand der Messwerte der Basisstation korrigiert, wobei Tages-, Verzögerungs- und Kurskorrekturen vorgenommen wurden. Die Verarbeitung, Nivellierung, Rasterung und Auswertung wurden von Warren Hughes, P.Geo., von East Coast Consulting unter Verwendung von Geosoft Oasis Montaj durchgeführt, wobei die Daten mit einer Zellengröße von 25 Metern gerastert wurden. Die Reduktion auf den Pol (Neigung 58,5°, Deklination 8,2°), die Neigungsableitung und zugehörige Produkte wurden aus dem nivellierten Raster der magnetischen Gesamtintensität berechnet. Alle Koordinaten werden im Koordinatensystem NAD83 UTM Zone 12N angegeben. Magnetische Untersuchungen weisen eine physikalische Eigenschaft des Gesteins nach und dienen nicht dem Nachweis von Wolfram; Scheelit ist nicht magnetisch, und die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Interpretationen bedürfen einer Bestätigung durch Bohrungen. Die Probe LH705 sowie die Probenreihe LH700–LH711 wurden nicht vom Unternehmen oder unter dessen Aufsicht entnommen, und die qualifizierte Person hat die Probenahme- oder Analyseverfahren nicht überprüft.

Quellenangaben

McLemore, V.T., 2025. Master-Chemiedatenbank zu Lagerstätten von kritischen Mineralen in New Mexico (unveröffentlichte Zusammenstellung vom 18. September 2025). New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources. Proben LH700–LH711; analysiert vom U.S. Geological Survey, Laborakte MRP-21541. WO₃ aus W unter Verwendung eines Faktors von 1,2611 berechnet.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter, darunter das Wolfram-Projekt Eagle Point in New Mexico sowie die Wolfram-Projekte Rowland und White Star in Nevada, und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Kontakt:

Blake Morgan

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

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Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Insbesondere unterliegen Aussagen zur Interpretation der magnetischen Vermessung, zum geplanten Bohrprogramm und dessen Genehmigungsverfahren, zu ausstehenden Analyseergebnissen sowie zu künftigen Arbeitsprogrammen oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken, die mit den Aktivitäten auf dem Konzessionsgebiet, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, der geophysikalischen Interpretation innewohnenden Unsicherheiten, Einschränkungen und der Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken verbunden sind, die uns derzeit möglicherweise noch nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Western Star Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,47 % und einem Kurs von 0,208EUR auf Frankfurt (10. November 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.