BERENBERG stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielsetzungen des Chipkonzerns für das kommende Jahr seien konservativ, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Sie bestätigten den positiven Umsatz- und Margentrend des alten Geschäftsjahres ? ungeachtet der negativen Diskussionen am Markt hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-Investitionen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 50,98EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte