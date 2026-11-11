Vestas unter Erwartungen: Doch diese Kennzahl liefert Hoffnung!

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 19,8 Prozent auf 806 Millionen Euro. Damit wurde der Konsens von 820 Millionen Euro jedoch um 1,7 Prozent verfehlt.

Der dänische Windkraftriese Vestas hat mit seinen Umsatz- und Gewinnzahlen enttäuscht. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,68 Milliarden Euro. Laut MarketScreener hatten Analysten einen Umsatz von 6,004 Milliarden Euro erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 14,2 Prozent über den erwarteten 13,7 Prozent sowie dem Vorjahreswert von 12,6 Prozent. Der von Vestas zusammengestellte Konsens beruht auf 16 Analystenschätzungen.

Der Gewinn je Aktie erreichte auf Zwölfmonatssicht 1,14 Euro, was einem Plus von 21 Prozent entspricht. Der Nettogewinn erhöhte sich von 304 auf 323 Millionen Euro.

Der Cashflow knickt ein

Der bereinigte freie Cashflow sackte von 508 auf 99 Millionen Euro ab. Laufende Offshore-Projekte banden mehr Kapital. Zugleich belasteten höhere Betriebskosten bei einem europäischen Offshore-Windprojekt das Ergebnis.

Neue Turbinenaufträge erreichten 3.377 Megawatt, was einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Hauptgrund hierfür waren weniger Onshore-Bestellungen aus den USA. Insgesamt lag der Auftragsbestand inklusive Service mit 77,9 Milliarden Euro jedoch 9,7 Milliarden Euro über dem Vorjahreswert.

Engere Prognose für 2026

Für 2026 erwartet Vestas einen Umsatz von 20,5 bis 21,5 Milliarden Euro statt wie zuvor prognostiziert 20 bis 22 Milliarden Euro. Die operative Marge vor Sondereffekten soll 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen; zuvor waren es sieben bis neun Prozent. Die Mittelpunkte der Spannen bleiben unverändert.

Die geplanten Investitionen sinken von rund 1,2 auf etwa eine Milliarde Euro. Der Aktienrückkauf über 400 Millionen Euro läuft bis Mitte Dezember weiter.

Aktie bricht ein

Im frühen Handel steht die Aktie an der Börse Frankfurt 7,60 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 24,55 Euro (Stand: 08:05 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 24,85EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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