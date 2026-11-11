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    Tankrabatt drückt Inflation wieder unter Drei-Prozent-Marke

    Deutschland

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    Für Sie zusammengefasst
    • Tankrabatt bremste Inflation im Oktober auf 2,8 Prozent
    • Tankrabatt wirkt nur kurz, Inflation dürfte wieder steigen
    • Energie und Lebensmittel könnten weiter teurer werden
    Deutschland - Tankrabatt drückt Inflation wieder unter Drei-Prozent-Marke
    Foto: Arne Dedert - dpa

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Überraschend starke Entlastung, aber keine Trendwende bei der Inflation im Oktober: Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen im Oktober, wie das Statistische Bundesamt bestätigte. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht.

    Allgemein war damit gerechnet worden, dass der Tankrabatt wie bei seiner ersten Auflage im Mai und Juni die Inflation temporär dämpfen würde. Die Bundesregierung hat die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vom 1. Oktober bis Dezember 2026 erneut gesenkt, sodass inklusive Mehrwertsteuer eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter möglich ist.

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    Von September auf Oktober 2026 gingen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent zurück. Auch hierbei bestätigte das Bundesamt vorläufige Berechnungen.

    Ökonomen erwarten weiterhin erhöhte Inflation

    Einen dauerhaften Effekt des Tankrabatts erwarten Volkswirte nicht. Der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise seit Ende Februar treibt, ist nicht gelöst. Und es wird damit gerechnet, dass massiv gestiegene Energiepreise schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern.

    Führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland von 2,8 Prozent im laufenden Jahr auf 3,2 Prozent 2027 steigen wird. Das schmälert die Kaufkraft der Menschen.

    Auch im Oktober blieb der Kaufkraftverlust mit 2,8 Prozent Inflation auf hohem Niveau. Sprit war trotz des Tankrabatts erheblich teurer als vor einem Jahr. Für Kraftstoffe und Haushaltsenergie mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 12,2 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Immerhin verlor der Preisauftrieb nach fast 15 Prozent im September an Tempo.

    Nahrungsmittel könnten sich nach Hitzewelle verteuern

    "Zwar läuft der Tankrabatt noch bis Ende des Jahres, doch höhere Gaspreise werden die Verbraucher in den kommenden Monaten zusätzlich belasten", analysiert DWS -Ökonomin Ulrike Kastens. "Auch bei den Nahrungsmittelpreisen rechnen wir nach der Hitzewelle im Sommer mit deutlich höheren Preisen, vor allem für saisonabhängige Lebensmittel."

    Im Oktober verteuerten sich Nahrungsmittel nach Angaben der Wiesbadener Statistiker wie im Vormonat um moderate 0,4 Prozent. Deutlich teurer waren Eier (plus 15,4 Prozent) und frisches Gemüse einschließlich Kartoffeln (plus 11,5 Prozent). Bei Dienstleistungen, wozu Kfz-Reparaturen, Pauschalreisen und Restaurantbesuche zählen, setzte sich der rückläufige Trend fort. Sie verteuerten sich noch um 2,5 Prozent./ben/DP/la

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    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 68,65 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -6,50 %/+31,48 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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