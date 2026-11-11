BERENBERG stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 105 Franken auf "Hold" belassen. Die zuletzt robuste Kursentwicklung des Pharmakonzerns stehe im Widerspruch zu den jüngsten Enttäuschungen in der Produktpipeline, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Dabei rücke eine Abkühlung wegen auslaufender Patente immer näher. Die Erwartungen an ein Investorentreffen am 19. November seien hoch und die Bewertung der Aktien sei überdehnt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:24 / GMT
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Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 146,7EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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Kursziel neu: 105
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