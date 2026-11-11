JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.