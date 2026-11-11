BERENBERG stuft KSB Vz auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst schrieb am Dienstag nach Auswertung vorgelegter Zahlen, dass der Pumpenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Angetrieben werde KSB von starker Nachfrage bei Anwendungen im Bergbau und in Rechenzentren. KSB demonstriere Widerstandsfähigkeit und die Partizipation an langfristigen Trends./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 851EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KSB Vz
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1300
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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