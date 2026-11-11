BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer genaueren Betrachtung der Resultate des dritten Quartals von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben senkte am Dienstag vor allen die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Grund seien niedrigere Margen in der Sparte ITS wegen des härteren Wettbewerbsumfeldes. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was eine Steigerung von +47,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer