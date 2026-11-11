BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Optoelektronik-Konzern habe im Bericht zum dritten Quartal seine starken Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben am Dienstag. Das Wachstum im Geschäftsjahr 2027 sei durch den Auftragsbestand gut abgesichert. Im Kapitalmarkttag im Dezember sieht er den nächsten Kurstreiber./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 37,98EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

