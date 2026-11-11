aap Implantate: 2026 präzisiert, 2027-Ausblick und Ambition 2030 37 0 Kommentare

aap schärft die Prognose für 2026 und setzt auf internationales Wachstum: Für 2027 sind mindestens 14 Mio. Euro Umsatz geplant, bis 2030 sollen es mindestens 21 Mio. Euro werden.

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