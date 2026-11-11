aap Implantate: 2026 präzisiert, 2027-Ausblick und Ambition 2030
aap schärft die Prognose für 2026 und setzt auf internationales Wachstum: Für 2027 sind mindestens 14 Mio. Euro Umsatz geplant, bis 2030 sollen es mindestens 21 Mio. Euro werden.
Foto: adobe.stock.com
- **Prognose 2026 präzisiert:** aap erwartet einen Umsatz von 12,0 bis 13,0 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen −0,5 und +0,5 Mio. Euro.
- **Geschäftsentwicklung 2026:** Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 3,3 Mio. Euro um 2 % über dem Vorjahreswert; nach neun Monaten betrug der Umsatz 9,35 Mio. Euro. Das IFRS-EBITDA lag über der Gewinnschwelle.
- **Ausblick 2027:** Geplant sind mindestens 14 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 0 bis 2 Mio. Euro – rund 12 % Umsatzwachstum gegenüber dem Mittelwert der 2026-Prognose.
- **Wachstumstreiber 2027:** Zusätzliche Umsätze sollen von Bestandskunden, dem Ausbau in zehn weiteren Ländern und der US-Tochter kommen. Rund drei Viertel des geplanten Wachstums entfallen auf internationales Geschäft und die USA.
- **Ambition 2030:** aap strebt mindestens 21 Mio. Euro Umsatz und im eingeschwungenen Zustand eine EBITDA-Marge von 17,5 bis 22,5 % an. Die Ziele beziehen sich auf das Trauma-Geschäft; mögliche Erlöse aus der Silbertechnologie sind nicht eingerechnet.
- **Geplante Hebel:** Wachstum und Profitabilität sollen durch mehr Vertriebskapazität, elf Produktentwicklungsprojekte sowie Investitionen in effizientere und stärker automatisierte Fertigung am Standort Berlin erreicht werden.
Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im
Minus.
-1,44 %
-0,40 %
-1,10 %
-14,88 %
-1,10 %
+74,46 %
-61,76 %
-88,52 %
-87,33 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte