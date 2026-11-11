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    Feuer und Tote in Russland

    Vor Ukraine-Gesprächen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift russischen Ölhafen Ust-Luga massiv an
    • Drohnenangriff in Smolensk fordert zwei Todesopfer
    • Moskau meldet 627 abgewehrte ukrainische Drohnen
    Vor Ukraine-Gesprächen - Feuer und Tote in Russland
    Foto: Siarhei - 356130783

    UST-LUGA (dpa-AFX) - Vor dem zweiten Tag der dreiseitigen Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi hat die Ukraine mehrere Ziele im russischen Hinterland angegriffen.

    Der Gouverneur des Leningrader Gebiets um die Millionenmetropole St. Petersburg schrieb bei Telegram von 150 ukrainischen Drohnen, die in der Nacht abgewehrt worden seien. Ziel war ihm zufolge das Gebiet des russischen Öl- und Gashafens Ust-Luga an der Ostsee. Drei Arbeiter seien verletzt worden, zudem sei ein Brand ausgebrochen. Die Nasa-Website Firms, die weltweit Brandherde erfasst, zeigte Feuer im Hafengebiet an. Die Angriffe hatten der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge einmal mehr auch Auswirkungen auf den Betrieb des St. Petersburger Flughafens Pulkowo. Mehr als 40 Flüge seien aufgehalten worden.

    Den Hafen hatte Kiew schon mehrfach in der Vergangenheit attackiert. Als Teil ihres Abwehrkampfes setzt die Ukraine vor allem auf Drohnenangriffe gegen die für Moskaus Kriegskasse wichtige Öl- und Gasindustrie.

    Warnmeldungen im Baltikum

    In Estland, Lettland und Litauen wurden die Bewohner mehrerer Regionen über eine mögliche Bedrohung aus der Luft alarmiert - sie erhielten Warnmeldungen auf ihren Mobiltelefonen. Vorsorglich stiegen Nato-Kampfjets in den Luftraum über den drei baltischen EU- und Nato-Staaten auf, die an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzen. Bislang liegen keine Informationen darüber vor, wie viele Drohnen an den Vorfällen beteiligt waren oder ob unbemannte Flugkörper abgestürzt oder abgeschossen wurden.

    Gouverneur: Tote in westrussischer Region Smolensk

    Auch in der westrussischen Region Smolensk sprach Gouverneur Wassili Anochin von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff. Abgewehrt wurden demnach 37 Drohnen. Trümmer seien aber in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Jarzewo gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Zwei Personen seien ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien aus dem Brandbereich gerettet worden.

    Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass insgesamt 627 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.

    Russland setzte indes seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur fort. Die Industriestadt Krywyj Rih sei teilweise ohne Strom, teilte der städtische Chef des Verteidigungsrats, Olexander Wilkul, bei Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte einen Angriff auf ein Umspannwerk in Krywyj Rih.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. In Abu Dhabi verhandeln die Kriegsparteien seit gestern erstmals nach mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung wieder direkt miteinander./ksr/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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