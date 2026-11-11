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    Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland zählte im September 48,9 Millionen Übernachtungen
    • Ausländische Gäste sorgten für das September-Plus
    • Nach neun Monaten lag die Bilanz auf neuem Rekordkurs
    Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.

    Nach neun Monaten konnten die Gastgeber 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Die Zahl liegt 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der inländischen Gäste leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Ausländische Gäste übernachteten 65 Millionen mal und damit 1,5 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Monat war auch 2026 wieder der August./ceb/DP/stk






    Verfasst von dpa-AFX
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    Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt …
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