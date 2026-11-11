DAX bleibt gut unterwegs – Zinssorgen und KI-Hoffnungen halten sich die Waage
Aktien Frankfurt Eröffnung
Der DAX wird zum heutigen Handelsstart bei rund 26 550 Punkten erwartet und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch.
Die Anleger müssen allerdings erneut zwei gegensätzliche Entwicklungen miteinander in Einklang bringen. Während überraschend hohe US-Verbraucherpreise die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schüren, sorgen positive Nachrichten aus dem KI-Sektor für neue Zuversicht. Die Börsen befinden sich damit wieder im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien. Welche Seite heute die Oberhand gewinnt, dürfte über den nächsten Anlauf auf die Rekordstände entscheiden.
Die gestern veröffentlichten Verbraucherpreise aus den USA haben den Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung an der Inflationsfront einen deutlichen Dämpfer versetzt. Besonders der kräftige monatliche Preisanstieg deutet darauf hin, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel der US-Notenbank verharren könnte. Damit wächst der Druck auf die Fed, ihren Zinserhöhungskurs im Dezember fortzusetzen. An den Finanzmärkten werden teilweise sogar Zinsschritte von 50 Basispunkten diskutiert. Die entscheidende Frage lautet damit nicht mehr nur, ob die Notenbank erneut handeln muss, sondern auch, wie entschlossen sie auf den anhaltenden Preisdruck reagieren wird.
Für einen willkommenen Gegenpol sorgen die Quartalszahlen von CoreWeave. Der Anbieter von KI-Rechenkapazitäten konnte die Befürchtungen der Investoren mit seinen Ergebnissen deutlich übertreffen und damit neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung des KI-Investitionsbooms wecken. Die positive Stimmung griff bereits auf den asiatischen Handel über, wo insbesondere Halbleiterunternehmen wieder stärker gefragt waren. Nach den jüngsten Zweifeln an der Geschwindigkeit des Rechenzentrumsausbaus zeigt sich damit, wie schnell die Begeisterung für künstliche Intelligenz zurückkehren kann. Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, sie muss inzwischen allerdings häufiger durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert werden.
Auch die deutsche Berichtssaison liefert dem DAX wichtige Unterstützung. Mit RWE, Eon und Siemens Energy stehen heute gleich drei Unternehmen aus dem Energie- und Infrastruktursegment im Mittelpunkt. Die vorgelegten Quartalszahlen bewegen sich im Rahmen und leicht oberhalb der Markterwartungen. Damit bestätigen die Unternehmen grundsätzlich ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und liefern weitere Argumente für die zuletzt freundliche Entwicklung des deutschen Aktienmarktes. Gerade die Investitionen in Energieversorgung und Infrastruktur könnten sich angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs langfristig als wichtige Wachstumstreiber erweisen.