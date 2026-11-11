DAX bleibt gut unterwegs – Zinssorgen und KI-Hoffnungen halten sich die Waage

Die Anleger müssen allerdings erneut zwei gegensätzliche Entwicklungen miteinander in Einklang bringen. Während überraschend hohe US-Verbraucherpreise die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schüren, sorgen positive Nachrichten aus dem KI-Sektor für neue Zuversicht. Die Börsen befinden sich damit wieder im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien. Welche Seite heute die Oberhand gewinnt, dürfte über den nächsten Anlauf auf die Rekordstände entscheiden.

Die gestern veröffentlichten Verbraucherpreise aus den USA haben den Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung an der Inflationsfront einen deutlichen Dämpfer versetzt. Besonders der kräftige monatliche Preisanstieg deutet darauf hin, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel der US-Notenbank verharren könnte. Damit wächst der Druck auf die Fed, ihren Zinserhöhungskurs im Dezember fortzusetzen. An den Finanzmärkten werden teilweise sogar Zinsschritte von 50 Basispunkten diskutiert. Die entscheidende Frage lautet damit nicht mehr nur, ob die Notenbank erneut handeln muss, sondern auch, wie entschlossen sie auf den anhaltenden Preisdruck reagieren wird.