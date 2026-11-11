Wird Liberia zum Hoffnungsträger in Westafrikas Bergbau?

Reiche Geologie, schnelle Genehmigungen: Im goldreichen Westafrika können sich neue Minen in Monaten amortisieren. In vielen Ländern der Region zahlen Bergbauunternehmen für den schnellen Cashflow mit einem Mangel an Rechtssicherheit. Doch in einem Land geht es sehr viel ruhiger zu.

Der Goldexplorer Zodiac Resource (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) sucht auf dem Todi-Projekt in Liberia nach Gold. 2316 km2 umfasst das gut 13 Kilometer nördlich der Hauptstadt Monrovia gelegene Areal – das entspricht beinahe der Fläche des Saarlands und mehr als der kombinierten Fläche der drei deutschen Stadtstaaten.

Wer die Berichte der Geologen liest, merkt schnell: Hier geht es nicht um die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Sondern um die Priorisierung der zahlreichen gefundenen Nadeln, sprich: Hinweise auf Goldvorkommen.

Zodiac Resource meldet bei Todi bislang beste Graben-Ergebnisse

Anfang Oktober meldete das Unternehmen den bislang besten Graben am Feh Feh-Target: Der 100 Meter entlang des Streichens gesetzte Trench FFT003 lieferte 34 Meter mit 0,71 Gramm Gold pro Tonne, inklusive 18 Meter mit 1,18 Gramm. Gleichzeitig haben neue Bodenproben die Lewis-North-Anomalie um 1,2 Kilometer auf rund drei Kilometer verlängert. Auch Lewis South wuchs auf 2,2 Kilometer, und eine neue 1,3 Kilometer lange Anomalie wurde im Bereich der Gbolomine-Arbeiten identifiziert.

CEO David Kol erläutert, worum es geht: „Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt in der Ausdehnung und Kontinuität, die sich entlang des Monterra-Trends abzeichnen. Lewis North ist keine lokal begrenzte Anomalie mehr – sie erstreckt sich nun über etwa 3 km entlang des Trends.“

Hohe Investitionen, steigende Produktion: Viele westafrikanische Länder erleben aufgrund der hohen Metallpreise gerade einen Boom des Goldbergbaus. Laut S&P Global Energy haben seit 2020 mindestens 17 neue Goldminen in Westafrika die Produktion aufgenommen und mehr als 4 Mrd. USD investiert. Die Region trägt mittlerweile rund 15 % zur weltweiten Goldproduktion bei, verglichen mit 10 % vor zehn Jahren. Der Bau weiterer Minen, die in den kommenden Jahren die Produktion aufnehmen sollen, ist bereits im Gange.