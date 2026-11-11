Südkoreas Friedensberater fordert Wiederannäherung an Moskau

SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Präsidentenberater für Friedensdiplomatie, Song Young Gil, hat die europäische Russlandpolitik ungewöhnlich scharf kritisiert und eine Wiederannäherung an Moskau gefordert. In Europa gebe es eine Art "Russophobie", sagte Song bei einem Forum in der Nationalversammlung in Seoul. Zudem kritisierte er, dass Russland "wie Hitler" dargestellt werde.

Zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs sagte Song zudem, dass sich Südkorea sowohl am Wiederaufbau in der Ukraine als auch in Russland beteiligen und sich dabei an den eigenen Interessen orientieren solle.