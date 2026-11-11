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    Südkoreas Friedensberater fordert Wiederannäherung an Moskau

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    Für Sie zusammengefasst
    • Song fordert Europas Annäherung an Moskau
    • Song kritisiert Russophobie und Hitler-Vergleich
    • Die Beziehungen zu Kiew sind derzeit angespannt
    Südkoreas Friedensberater fordert Wiederannäherung an Moskau
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Präsidentenberater für Friedensdiplomatie, Song Young Gil, hat die europäische Russlandpolitik ungewöhnlich scharf kritisiert und eine Wiederannäherung an Moskau gefordert. In Europa gebe es eine Art "Russophobie", sagte Song bei einem Forum in der Nationalversammlung in Seoul. Zudem kritisierte er, dass Russland "wie Hitler" dargestellt werde.

    Zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs sagte Song zudem, dass sich Südkorea sowohl am Wiederaufbau in der Ukraine als auch in Russland beteiligen und sich dabei an den eigenen Interessen orientieren solle.

    Song erhielt 2013 russischen Freundschaftsorden von Putin

    Song Young Gil wurde Anfang Oktober vom südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung als Sonderberater für Friedensdiplomatie ernannt. Der 63-jährige Song pflegt seit längerem enge Kontakte nach Russland. 2013 erhielt er als damaliger Bürgermeister der südkoreanischen Hafenstadt Incheon von Präsident Wladimir Putin persönlich den russischen Orden der Freundschaft. Ausgezeichnet wurde er für seinen Beitrag zur Förderung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.

    Die Beziehungen zwischen Südkorea und der Ukraine sind derzeit angespannt. Im Oktober hat Präsident Lee den südkoreanischen Botschafter in Kiew und Teile des diplomatischen Personals abgezogen. Hintergrund war ein Streit über die Überstellung zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener, die an der Seite Russlands gekämpft haben. Südkorea warf der ukrainischen Seite vor, eine Vertraulichkeitsvereinbarung gebrochen zu haben./fkr/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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