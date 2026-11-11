Kurs am Weg zum Allzeithoch!

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat den Startschuss für sein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu fünf Milliarden Euro gegeben. Noch in diesem Jahr – bis zum 23. Dezember – sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte der französisch-deutsche Konzern am letzten Montag mit. Das Programm soll spätestens Ende Juli 2029 abgeschlossen sein. Bei dem aktuellen Aktienkurs könnte Airbus damit 3,2 Prozent des Grundkapitals erwerben. Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen, ähnlich wie bei Dividenden, überschüssiges Kapital an ihre Aktionäre zurück. Diese Maßnahme ist bei Investoren beliebt, weil sie den Aktienkurs stabilisiert und zukünftige Ausschüttungen auf eine geringere Anzahl von Anteilseignern verteilt.

In den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie jedoch nur ein Plus von 6,7 Prozent, was in etwa der Rendite des Deutschen Aktienindex (DAX) entspricht. Betrachtet man den langfristigen Verlauf, befindet sich der Aktienkurs von Airbus seit März 2023 in einer Aufwärtsbewegung, die von hoher Volatilität geprägt ist. Diese Aufwärtsbewegung wurde immer wieder durch ausgeprägte Korrekturen unterbrochen. Die letzte größere Korrektur dauerte von Mitte Januar 2026 bis Ende März 2026. Da die globale Flugzeugindustrie stark arbeitsteilig organisiert ist, war der Aktienkurs von Airbus besonders von Zöllen betroffen. Die tatsächlichen Zölle in diesem Marktsegment wurden durch die Administration Biden auf niedrigem Niveau eingefroren, sodass Airbus weiterhin ausreichend Spielraum für den Export seiner Flugzeuge in die USA besitzt. Doch die US-Regierung unter Donald Trump droht offen mit der Reaktivierung der Strafzölle. Bidens Regelung ermöglichte eine deutliche Erholung des Kurses vom partiellen Tief bei 157,48 Euro am 31. März 2024. Aktuell liegt der Kurs bei 208,35 Euro und damit rund 6 Prozent unter dem Allzeithoch bei 221,25 Euro vom 14. Januar 2024. Dem Kursanstieg in Richtung Allzeithoch steht die faktische Zinserhöhung am US-Anleihemarkt entgegen. Mittelfristig könnte die Airbus-Aktie jedoch an Stärke gewinnen, zumal die erwarteten KGVs unter den Werten der vergangenen zehn Jahre liegen.

Airbus SE: (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Aktienrückkäufe stärken den Kurs von Airbus! Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE55T2) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Airbus SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,70 profitieren. Das Ziel sei bei 238,01 Euro angenommen (8,43 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 191,26 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,75 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE55T2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,46 – 5,76 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 155,19 Euro Basiswert: Airbus SE KO-Schwelle: 155,19 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 8,43 Euro Hebel: 3,70 Kurschance: + 46 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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