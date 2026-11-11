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    Kurs am Weg zum Allzeithoch!

    Airbus SE

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    Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat den Startschuss für sein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu fünf Milliarden Euro gegeben. Noch in diesem Jahr – bis zum 23. Dezember – sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte der französisch-deutsche Konzern am letzten Montag mit. Das Programm soll spätestens Ende Juli 2029 abgeschlossen sein. Bei dem aktuellen Aktienkurs könnte Airbus damit 3,2 Prozent des Grundkapitals erwerben. Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen, ähnlich wie bei Dividenden, überschüssiges Kapital an ihre Aktionäre zurück. Diese Maßnahme ist bei Investoren beliebt, weil sie den Aktienkurs stabilisiert und zukünftige Ausschüttungen auf eine geringere Anzahl von Anteilseignern verteilt.

    Zum Chart

    In den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie jedoch nur ein Plus von 6,7 Prozent, was in etwa der Rendite des Deutschen Aktienindex (DAX) entspricht. Betrachtet man den langfristigen Verlauf, befindet sich der Aktienkurs von Airbus seit März 2023 in einer Aufwärtsbewegung, die von hoher Volatilität geprägt ist. Diese Aufwärtsbewegung wurde immer wieder durch ausgeprägte Korrekturen unterbrochen. Die letzte größere Korrektur dauerte von Mitte Januar 2026 bis Ende März 2026. Da die globale Flugzeugindustrie stark arbeitsteilig organisiert ist, war der Aktienkurs von Airbus besonders von Zöllen betroffen. Die tatsächlichen Zölle in diesem Marktsegment wurden durch die Administration Biden auf niedrigem Niveau eingefroren, sodass Airbus weiterhin ausreichend Spielraum für den Export seiner Flugzeuge in die USA besitzt. Doch die US-Regierung unter Donald Trump droht offen mit der Reaktivierung der Strafzölle. Bidens Regelung ermöglichte eine deutliche Erholung des Kurses vom partiellen Tief bei 157,48 Euro am 31. März 2024. Aktuell liegt der Kurs bei 208,35 Euro und damit rund 6 Prozent unter dem Allzeithoch bei 221,25 Euro vom 14. Januar 2024. Dem Kursanstieg in Richtung Allzeithoch steht die faktische Zinserhöhung am US-Anleihemarkt entgegen. Mittelfristig könnte die Airbus-Aktie jedoch an Stärke gewinnen, zumal die erwarteten KGVs unter den Werten der vergangenen zehn Jahre liegen.

    Airbus SE: (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 221,25 // 242,01 Euro
    Unterstützungen: 195,26 // 184,82 Euro

    Fazit

    Aktienrückkäufe stärken den Kurs von Airbus!

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE55T2) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Airbus SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,70 profitieren. Das Ziel sei bei 238,01 Euro angenommen (8,43 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 191,26 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,75 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JE55T2 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 5,46 – 5,76 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 155,19 Euro Basiswert: Airbus SE
    KO-Schwelle: 155,19 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,35 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 8,43 Euro
    Hebel: 3,70 Kurschance: + 46 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Airbus SE Kurs am Weg zum Allzeithoch! Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat den Startschuss für sein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu fünf Milliarden Euro gegeben. Noch in diesem Jahr – bis zum 23. Dezember – sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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