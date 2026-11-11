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    sein bislang ausdrucksstärkstes KI-Modell für Echtzeit-Sprachübersetzung

    DeepL stellt Aure vor

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    Das neue Modell ist ab sofort in DeepL Voice verfügbar, bildet die Nuancen menschlichen Ausdrucks sprachübergreifend ab und passt sich in Echtzeit an Veränderungen in Tonfall, Emotion und Sprechweise an

    KÖLN, Deutschland, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat heute mit Aure sein bislang dynamischstes und ausdrucksstärkstes Voice-KI-Modell vorgestellt – ein bedeutender Fortschritt bei der Echtzeit-Übertragung menschlichen Ausdrucks über Sprachen hinweg. Als Technologie hinter DeepL Voice, dem Produkt des Unternehmens für KI-Sprachübersetzung in Echtzeit, passt Aure die übersetzte Sprache fortlaufend an die Sprechweise einer Person an: von Veränderungen in Tonfall und Emotion bis hin zu Betonung und Tempo. Das Ergebnis ist eine Sprachübersetzung, die mehr als die gesprochenen Worte erfasst und mehr von der Persönlichkeit, den Nuancen und dem Ausdruck bewahrt, die menschliche Gespräche natürlich und wirkungsvoll machen.

    „Unsere Stimme spielt eine grundlegende Rolle darin, wer wir sind und wie wir Emotionen ausdrücken, zusammenarbeiten und mit anderen in Verbindung treten. Dabei ist sie nie statisch: Wir passen Tonfall, Tempo und Ausdruck ständig an und das kann komplett verändern, wie unsere Worte verstanden werden", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. „Zu lange hat sprachübergreifende Kommunikation bedeutet, Abstriche bei der eigenen Ausdrucksweise zu machen. Mit DeepL Voice kehren wir diese Dynamik vollständig um: Die Technologie passt sich der natürlichen Sprechweise der Menschen an, statt von ihnen zu verlangen, sich zu verändern. Mit Aure können selbst subtilste Änderungen im Ausdruck erfasst und in eine andere Sprache übertragen werden – in der eigenen Stimme und in Echtzeit. Das ist ein großer Schritt hin zu einer Welt, in der sich die Sprache verändert, der Mensch dahinter aber derselbe bleibt."

    Aure baut auf der kürzlich von DeepL eingeführten Technologie zur Stimmerhaltung auf, mit der Menschen sprachübergreifend in ihrer eigenen, wiedererkennbaren Stimme kommunizieren können statt in einer generischen, synthetischen. Während dieser Schritt die Identität einer Stimme bewahrte, geht Aure noch weiter: Das Modell erfasst, wie sich die Stimme im Verlauf eines Gesprächs verändert und reagiert, und bringt so mehr von der Spontaneität und dem echten Ausdruck menschlicher Sprache in die Echtzeit-Übersetzung.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    DeepL stellt Aure vor sein bislang ausdrucksstärkstes KI-Modell für Echtzeit-Sprachübersetzung Das neue Modell ist ab sofort in DeepL Voice verfügbar, bildet die Nuancen menschlichen Ausdrucks sprachübergreifend ab und passt sich in Echtzeit an Veränderungen in Tonfall, Emotion und Sprechweise anKÖLN, Deutschland, 11. November 2026 …
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