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    Der Yeastar Day 2026 Summit vereint globale Partner, um die nächste Ära des Wachstums zu gestalten.

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    XIAMEN, China, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, ein globaler UCaaS-Anbieter, begrüßte vom 2. bis 4. November internationale Partner in Xiamen zum Yeastar Day 2026 Summit. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums untersuchte die dreitägige Veranstaltung unter dem Motto „Grow the Next Power", wie KI, Cloud-Kommunikation und die Zusammenarbeit in Vertriebskanälen neues Wachstum ermöglichen können.

    „Vor zwanzig Jahren machte sich Yeastar mit einer klaren Vision auf den Weg: „um die Geschäftskommunikation einfacher und zugänglicher zu machen", sagte Arya Zhou, Leiterin des globalen Vertriebs bei Yeastar. „Heute, da KI unsere Branche grundlegend verändert, gehen wir noch einen Schritt weiter und wandeln Technologie in praktischen Nutzen um. Wir bieten unseren Partnern die Plattformen, die Flexibilität und die Unterstützung, um stärkere Unternehmen aufzubauen." Das nächste Kapitel werden wir gemeinsam gestalten."

    Eine gemeinsame Sicht auf das, was als Nächstes kommt

    Yeastar präsentierte seine Produkt-Roadmap und hob dabei die kontinuierliche Weiterentwicklung des P-Series-Telefonsystems sowie praktische KI-Anwendungen für die Kundenbindung und den Geschäftsbetrieb hervor. Die NovoOne Kommunikationsplattform bot Serviceanbietern eine Grundlage, um mandantenfähige Kommunikationsdienste mit größerer Kontrolle aufzubauen, zu branden und zu skalieren.

    Die Partner brachten ihre eigenen Erfahrungen in das Gespräch ein. In Diskussionen über die Einführung von KI, Softphone-UC und Kundenprojekte wurde erörtert, was diese Technologien im Geschäftsalltag bedeuten. Ihre Erkenntnisse brachten die Produktstrategie von Yeastar mit den Bedürfnissen des lokalen Marktes in Einklang.

    Gemeinsam wachsen, jenseits der Technologie

    Inspiriert von der chinesischen Tuschemalerei lud der Gipfel die Partner ein, in eine lebendige Leinwand der Kultur und der Begegnung einzutauchen. Von traditionellen Abreibetechniken bis hin zur Entdeckung lokaler Teetraditionen – die Partner teilten Erlebnisse, die sie China und einander näher brachten. Die Jubiläumsfeierlichkeiten setzten diese herzliche Atmosphäre fort und würdigten die Menschen und Partnerschaften, die Yeastars zwanzigjährige Reise geprägt haben.

    Auf dem gesamten Gipfeltreffen blieb eine Botschaft klar: Nachhaltiges Wachstum basiert auf Technologie, Vertrauen, gemeinsamen Erfahrungen und lokaler Expertise. Während Yeastar sein nächstes Kapitel aufschlägt, wird das Unternehmen weiterhin mit seinem globalen Partnernetzwerk zusammenarbeiten, um gemeinsam zu wachsen.

    Informationen zu Yeastar

    Yeastar ist ein globaler UCaaS-Anbieter, der sich der Förderung des Erfolgs seiner Vertriebspartner verschrieben hat. Wir ermöglichen es Dienstanbietern, mithilfe unserer KI-gestützten Kommunikationssysteme und -plattformen für Geschäftstelefonie, Contact Center, Messaging und Zusammenarbeit profitabel zu skalieren. Geleitet von einer „Easy-First"-Philosophie und gestützt auf ein umfassendes Portfolio, das Hardware, Software und Multi-Tenant-Cloud-Lösungen umfasst, sowie ein starkes Ökosystem und umfassende White-Label-Unterstützung, ermöglicht Yeastar mehr als 9.000 Partnern, zuverlässige und hochmoderne Innovationen für über 650.000 Nutzer weltweit bereitzustellen. Besuchen Sie www.yeastar.com, um mehr zu erfahren.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Der Yeastar Day 2026 Summit vereint globale Partner, um die nächste Ära des Wachstums zu gestalten. XIAMEN, China, 11. November 2026 /PRNewswire/ - Yeastar, ein globaler UCaaS-Anbieter, begrüßte vom 2. bis 4. November internationale Partner in Xiamen zum Yeastar Day 2026 Summit. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums untersuchte die dreitägige …
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