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    Märkte stecken Zinssorgen gut weg

    Aktien Asien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen steigen trotz neuer US-Zinsdebatten weiter
    • KI-Hoffnungen stützen Asiens Technologiebörsen
    • Kospi und Nikkei steigen, China-Börsen uneinheitlich
    Aktien Asien - Märkte stecken Zinssorgen gut weg
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zumeist weiter zugelegt. Trotz wieder aufgeflammter Zinsdiskussionen in den USA knüpften die Börsen an die gute Entwicklung vom Vortag an.

    Die mäßigen Vorgaben der Wall Street blieben damit ohne Folgen. Hier hatten die jüngsten US-Inflationsdaten belastet. "An den Finanzmärkten wird nun spekuliert, ob die Fed nicht im Dezember den Leitzins um 50 Basispunkte anhebt" so Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Auch die weiteren Perspektiven haben sich eingetrübt. "Dass die Fed im kommenden Jahr von weiteren Zinsanhebungen Abstand nehmen kann, wird zunehmend unwahrscheinlicher", fügte Gitzel hinzu. "Die Fed wird deshalb wohl nicht umhinkommen, ein bis zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr zu vollstrecken."

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    Rückenwind bekamen die Märkte dagegen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Hier gestaltet sich die Lage beim anstehenden Börsengangs von Anthropic günstig. "Die Suche nach Investoren läuft angesichts der jüngsten Unsicherheiten bei KI-Aktien überraschend gut und eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar oder mehr zeigt, dass das befürchtete Ende des Appetits der Anleger auf KI nicht eingetreten ist", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank fest.

    Gute Nachrichten gab es zudem von CoreWeave . "Der Anbieter von KI-Rechenkapazitäten konnte die Befürchtungen der Investoren mit seinen Ergebnissen deutlich übertreffen und damit neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung des KI-Investitionsbooms wecken", betonte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Dies überlagerte an den technologielastigeren Börsen den Renditeanstieg von Anleihen. Der südkoreanische Kospi zog um 2,6 Prozent an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den unerwartet starken Rückgang der Arbeitslosenquote in Südkorea im Oktober.

    Auch japanische Aktien waren gefragt. Der Nikkei 225 schloss 1,3 Prozent höher mit 61.248,59 Punkten. Der australische S&P ASX 200 verzeichnete ebenfalls Gewinne und zog zum Handelschluss um 0,27 Prozent auf 9.153,23 Punkte an.

    Die chinesischen Börsen präsentierten sich dagegen uneinheitlich und scherten damit einmal mehr aus der Entwicklung der Region Asien/Pazifik aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten gewann zuletzt zwar 0,4 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab aber um 0,9 Prozent nach./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 61.335 auf Ariva Indikation (11. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CoreWeave Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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    Verfasst von dpa-AFX
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