Die Verleihung des Shaw-Preises 2026 würdigt weltweite wissenschaftliche Durchbrüche

HONGKONG, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Shaw-Preis veranstaltete am 10. November im Hong Kong Convention and Exhibition Centre seine Preisverleihung 2026 und feierte damit das 23. Jahr, in dem herausragende wissenschaftliche Leistungen gewürdigt wurden. Die diesjährigen Preise wurden an sieben Preisträger in den Bereichen Astronomie, Biowissenschaften und Medizin sowie Mathematik verliehen.

Fünf Preisträger nahmen persönlich an der Zeremonie teil und erhielten ihre Goldmedaillen und Urkunden von Professor Reinhard Genzel, dem Vorsitzenden des Preisgerichts, während die Preisträger im Bereich Astronomie, Professor Ken'ichi Nomoto und Professor Stanford Woosley, vorab aufgezeichnete Grußbotschaften übermittelten. Nomoto reflektierte über seine Forschung zu Supernovae und die wesentliche Rolle der internationalen Zusammenarbeit. Woosley beschrieb, wie es ihnen gelang, ungefähre, qualitative Theorien in präzise Modelle umzuwandeln, die Vorhersagen ermöglichen, und bedankte sich dabei bei seinen Mentoren und Kooperationspartnern.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit stand auch im Mittelpunkt der Ausführungen der Preisträger in den Bereichen Lebenswissenschaften und Medizin zu den Fortschritten bei der Behandlung der akuten promyelozytischen Leukämie. Professorin Anne Dejean hob den kontinuierlichen Dialog zwischen Grundlagenforschung und klinischer Praxis hervor, der durch jahrzehntelangen wissenschaftlichen Austausch zwischen Frankreich und China getragen wird. Ein Beispiel für diese internationale Partnerschaft war der Bericht von Professor Hugues de Thé über seine mehr als 30-jährige Zusammenarbeit mit Professor Zhu Chen, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Kontinuität beruhte. Chen beschrieb ihren Erfolg als eine Geschichte des „Zusammentreffens von Ost und West", betonte die kollektive Weisheit, die hinter dem medizinischen Fortschritt steht, und versprach, die internationale Partnerschaft im Kampf gegen andere Blutkrebsarten zu stärken.

Die Preisträger im Bereich der Mathematischen Wissenschaften setzten sich mit der sich wandelnden Rolle und dem Einfluss der KI auseinander. Professor Emmanuel Candès beschrieb, wie Fragen jenseits der Mathematik seine Forschung inspiriert haben, darunter auch seine aktuellen Bemühungen, KI leistungsfähiger und sicherer zu machen. Professor Camillo De Lellis ermutigte junge Mathematiker, KI als Werkzeug zu nutzen, um menschliche Kreativität zu erschließen, anstatt sie zu ersetzen.

Diese zukunftsorientierte Perspektive spiegelt sich im neuen Shaw-Preis für Informatik wider, der im Januar angekündigt wurde und die intellektuelle Tiefe des Fachgebiets sowie dessen transformative Beiträge zu wissenschaftlichen Entdeckungen und zur Gesellschaft würdigt. „Dies bekräftigt zudem das Engagement des Preises, herausragende Leistungen zu würdigen, während sich die Wissenschaft weiterentwickelt und wächst", sagte Professor Kenneth Young, Vorsitzender des Shaw-Preis-Rates. Nominierungen für alle vier Preise sind noch bis zum 30. November möglich. Die Preisträger des Jahres 2027, darunter auch der oder die Preisträger des erstmals verliehenen Preises für Informatik, werden im Mai oder Juni 2027 bekannt gegeben.

Informationen zum Shaw-Preis

Der Shaw-Preis wurde 2002 unter der Schirmherrschaft von Herrn Run Run Shaw ins Leben gerufen und erstmals 2004 verliehen, um Personen zu ehren, deren Arbeit einen positiven und tiefgreifenden Einfluss auf die Menschheit hatte. Der Shaw-Preis umfasst ab 2027 vier jährlich verliehene Preise: Astronomie, Informatik, Biowissenschaften und Medizin sowie Mathematik, die jeweils mit einem Preisgeld von 1,2 Millionen US-Dollar dotiert sind. Der Preis wird in diesem Jahr zum 23. Mal verliehen.

Dies ist eine übersetzte Fassung. Für fachliche Genauigkeit beziehen Sie sich bitte auf die englische Originalfassung.

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