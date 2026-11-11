Anthropic stellt Microsoft Office mit neuen KI-Tools infrage
KI statt Office?
Microsoft bekommt durch neue KI-Tools von Anthropic Konkurrenz. Ist das Office-Geschäft jetzt in Gefahr?
- Anthropic startet KI-Alternativen zu Excel
- Microsofts Office-Umsatz wächst weiter kräftig
- Bislang sprechen die Zahlen eher für Microsoft
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Die Microsoft-Aktie verlor am Dienstag 2,20 Prozent und schloss bei 533,16 US-Dollar. Auslöser war eine Ankündigung des KI-Unternehmens Anthropic, das kurz vor seinem geplanten Börsengang neue Anwendungen vorstellte, die direkt mit Microsofts milliardenschwerem Office-Geschäft konkurrieren könnten.
Anthropic bringt eigene Excel-Alternative auf den Markt
Mit Claude Sheets und Claude Whiteboards erweitert Anthropic seinen KI-Assistenten um zwei Anwendungen, die bislang vor allem Microsoft und Google anbieten. Beide befinden sich zunächst in der Betaphase.
Claude Sheets ermöglicht es Nutzern, Tabellen durch einfache Spracheingaben erstellen und bearbeiten zu lassen. Die KI kann Formeln einfügen, Daten strukturieren und Änderungen dokumentieren. Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig mit Claude an einer Tabelle arbeiten.
Mit Claude Whiteboards erhalten Teams zudem eine gemeinsame Arbeitsfläche, auf der sich Ideen sammeln und anschließend automatisch in Dokumente oder Präsentationen umwandeln lassen. Integrationen mit Miro, Lucid und Zoho sind ebenfalls vorgesehen.
Zusätzlich machte Anthropic seine bisherige Dashboard-Anwendung unter dem Namen Claude Data allgemein verfügbar. Unternehmen können damit Daten aus Plattformen wie Amazon Redshift oder Google BigQuery analysieren und Ergebnisse teilen.
Microsoft verdient mit Office weiterhin Milliarden
Ein Blick auf die Geschäftszahlen zeigt allerdings, dass Microsofts Office-Geschäft bislang keineswegs schrumpft. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte der Konzern mit Microsoft 365 für Unternehmenskunden, einschließlich Produkten und Cloud-Diensten, einen Umsatz von 102 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 87,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von gut 16 Prozent.
Im Privatkundengeschäft stiegen die entsprechenden Erlöse sogar um 24 Prozent auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Allerdings bedeutet steigender Umsatz nicht automatisch, dass die Nachfrage im gleichen Tempo zunimmt. Microsoft hatte Anfang 2025 die amerikanischen Preise seiner Personal- und Family-Abonnements um drei US-Dollar monatlich erhöht. Laut Konzern trugen diese Preisanpassungen zum anschließenden Umsatzwachstum bei.
Fazit: Bereits Google Docs, OpenOffice und LibreOffice wollten Microsoft bereits mit kostenlosen Alternativen Konkurrenz machen. Geschadet hat das dem Geschäft bislang nicht. Ob Anthropic daran etwas ändern kann, bleibt fraglich. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass KI künftig nicht nur Office-Programme ersetzen, sondern ganze Arbeitsabläufe übernehmen könnte. Bislang sprechen die Zahlen jedoch eher für Microsoft als gegen den Konzern.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
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