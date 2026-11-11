RWE: Das sieht richtig gut aus – Dividende bestätigt
Versorger
RWE verdient spürbar mehr als vor einem Jahr und schlägt die Erwartungen. Ein Geschäft treibt das Ergebnis kräftig an. Für das Gesamtjahr rückt das obere Prognoseende in den Fokus. Auch das Dividendenziel für 2026 steht.
RWE liefert mehr als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 4,429 Milliarden Euro gerechnet. Den Schub liefert vor allem der Energiehandel.
Auch beim bereinigten Nettoergebnis gab es einen deutlichen Anstieg: Es kletterte von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,8 Milliarden Euro. Je Aktie entspricht dies 2,52 Euro. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,709 Milliarden Euro gerechnet.
Jetzt zählt das obere Ende
Für 2026 hält RWE an seinen Zielen fest. Das bereinigte EBITDA soll 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro erreichen. Beim bereinigten Nettoergebnis peilt der Konzern 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro an.
Dabei gibt der Versorger einen wichtigen Hinweis: Aufgrund der starken Handelsgeschäfte im zweiten und dritten Quartal dürften beide Kennzahlen im oberen Bereich der jeweiligen Spannen liegen. Auch das Dividendenziel von 1,32 Euro je Aktie für 2026 hat RWE bestätigt.
Elf Milliarden Euro für den Ausbau
Der Aufschwung beschränkt sich nicht auf den Handel. Nach Angaben von Finanzchef Michael Müller lagen sämtliche Segmente nach neun Monaten über ihrem Vorjahresniveau.
Parallel dazu investierte der größte deutsche Stromerzeuger netto rund elf Milliarden Euro in sein Portfolio. Das Geld floss in erneuerbare Energien, Batteriespeicher sowie den Ausbau der Beteiligung am Netzbetreiber Amprion.
Aktie im Plus
Die RWE-Aktie steht am Mittwochvormittag an der Börse Frankfurt rund 0,5 Prozent im Plus – zeitweise betrug das Plus 1,5 Prozent. Ein Anteilschein kostet derzeit 58,52 Euro (Stand: 9:31 Uhr MEZ).
Fazit: RWE überzeugt mit Ergebnissen, die über den Erwartungen liegen. Der starke Energiehandel dürfte den Konzern im Jahr 2026 in den oberen Bereich seiner Zielspannen führen. Das Dividendenziel bleibt ebenfalls bestehen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
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