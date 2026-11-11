🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    RWE: Das sieht richtig gut aus – Dividende bestätigt

    Versorger

    1165 Aufrufe 1165 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE verdient spürbar mehr als vor einem Jahr und schlägt die Erwartungen. Ein Geschäft treibt das Ergebnis kräftig an. Für das Gesamtjahr rückt das obere Prognoseende in den Fokus. Auch das Dividendenziel für 2026 steht.

    Versorger - RWE: Das sieht richtig gut aus – Dividende bestätigt
    Foto: Joko - Joko

    RWE liefert mehr als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 4,429 Milliarden Euro gerechnet. Den Schub liefert vor allem der Energiehandel.

    Auch beim bereinigten Nettoergebnis gab es einen deutlichen Anstieg: Es kletterte von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,8 Milliarden Euro. Je Aktie entspricht dies 2,52 Euro. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,709 Milliarden Euro gerechnet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE!
    Long
    55,09€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,76€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jetzt zählt das obere Ende

    Für 2026 hält RWE an seinen Zielen fest. Das bereinigte EBITDA soll 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro erreichen. Beim bereinigten Nettoergebnis peilt der Konzern 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro an.

    Dabei gibt der Versorger einen wichtigen Hinweis: Aufgrund der starken Handelsgeschäfte im zweiten und dritten Quartal dürften beide Kennzahlen im oberen Bereich der jeweiligen Spannen liegen. Auch das Dividendenziel von 1,32 Euro je Aktie für 2026 hat RWE bestätigt.

    Elf Milliarden Euro für den Ausbau

    Der Aufschwung beschränkt sich nicht auf den Handel. Nach Angaben von Finanzchef Michael Müller lagen sämtliche Segmente nach neun Monaten über ihrem Vorjahresniveau.

    Parallel dazu investierte der größte deutsche Stromerzeuger netto rund elf Milliarden Euro in sein Portfolio. Das Geld floss in erneuerbare Energien, Batteriespeicher sowie den Ausbau der Beteiligung am Netzbetreiber Amprion.

    Aktie im Plus

    Die RWE-Aktie steht am Mittwochvormittag an der Börse Frankfurt rund 0,5 Prozent im Plus – zeitweise betrug das Plus 1,5 Prozent. Ein Anteilschein kostet derzeit 58,52 Euro (Stand: 9:31 Uhr MEZ).

    Fazit: RWE überzeugt mit Ergebnissen, die über den Erwartungen liegen. Der starke Energiehandel dürfte den Konzern im Jahr 2026 in den oberen Bereich seiner Zielspannen führen. Das Dividendenziel bleibt ebenfalls bestehen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurFerdinand Hammer
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Versorger RWE: Das sieht richtig gut aus – Dividende bestätigt RWE verdient spürbar mehr als vor einem Jahr und schlägt die Erwartungen. Ein Geschäft treibt das Ergebnis kräftig an. Für das Gesamtjahr rückt das obere Prognoseende in den Fokus. Auch das Dividendenziel für 2026 steht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     