Jefferies senkt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Jefferies senkt Infineon-Kursziel von 96 auf 74 Euro
- Jefferies belässt die Kaufempfehlung für Infineon
- Menon sieht Infineons Ausblick als konservativ
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 51,86 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +23,20 %/+92,49 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
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Europäische Börsen sind schon manchmal irrational
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https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202611-028
Der technologische Durchbruch unterstreicht die Innovationsstärke und die Führungsposition von Infineon bei Leistungshalbleitern und Wide-Bandgap-Technologien.
Die Machbarkeit der SiC-Prozessierung auf 300-Millimeter-Wafern legt das Fundament für eine langfristige Versorgung von Kunden in Industrie, Automobil und KI-Rechenzentren.
Infineon präsentiert den ersten prozessierten 300-Millimeter-SiC-Wafer ab dem 10. November 2026 auf der Fachmesse electronica in München.